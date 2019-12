Radeon RX 5600 XT bude mít 2304 Stream procesorů, stejně jako RX 5700

AMD Radeon RX 5600 XT by měl mít dle konvencí spíše kolem 1920 Stream procesorů, aby se umístil mezi řady RX 5500 a RX 5700, ovšem do tohoto očekáváním nám hází vidle společnost ASRock, která na svých stránkách předběžně zveřejnila specifikace karty ASRock Radeon RX 5600 XT 6 GB Challenger.

Očekávalo se tak spíše 30 jednotek CU (Compute Unit), ale namísto toho se dočkáme celých 36 CU, čili stejného počtu, jaký má i Radeon RX 5700. Rozdíl je ale ten, že RX 5600 XT bude mít o 2 GB paměti méně na užší sběrnici, a tím i menší datovou propustnost a také bude jeho GPU taktováno níže.

ASRock tak hlásí, že 2304 Stream procesorů zde poběží na taktech 1235 až 1620 MHz a navíc se potvrzuje i ta již dříve udávaná skutečnost, že namísto 14Gb/s pamětí GDDR6 tu budou jen 12Gb/s verze. Nižší takty GPU a nižší propustnost pamětí se tak zcela jistě podepíší na celkovém výkonu, který se nebude moci rovnat kartě RX 5700 s GPU takovaným na 1465 až 1625 MHz. Co se týče propustnosti, je to 448 GB/s vs. 288 GB/s ve prospěch RX 5700.

Dříve se také mluvilo o tom, že RX 5600 XT budou založeny na nějakém novém a dosud neznámém GPU Navi, ale nyní to vypadá, že to bude stále Navi 10 s osekanou paměťovou sběrnicí. Je otázka, jak moc se nižší takty a slabší paměťový subsystém podepíše na výkonu RX 5600 XT, ale to asi už brzy zjistíme, neboť tyto karty už jsou evidentně připraveny.

Vzhledem k napájení jedním 8pinovým konektorem PCIe lze očekávat TDP kolem 150 W, možná o 10 či maximálně 20 W více a mezi portovou výbavu karty bude patřit jeden HDMI 2.0b a tři DisplayPort 1.4.

Co se týče výkonu, zatím tu máme nějaké předběžné testy:

RX 5600 XT 3DMark Time Spy - 6446 Graphics Score, 5884 Overall Score



RX 5600 XT 3DMark Time Spy Extreme - 2815 Graphics Score, 2576 Overall Score



RX 5600 XT 3DMark Time Spy Extreme - 2791 Graphics Score, 2891 Overall Score



RX 5600 XT Fire Strike - 18906 Graphics Score, 14341 Overall Score



RX 5600 XT Fire Strike Extreme - 9198 Graphics Score, 8087 Overall Score



RX 5600 XT Fire Strike Ultra - 4738 Graphics Score, 4672 Overall Score



RX 5600 XT Fire Strike Ultra - 4756 Graphics Score, 4688 Overall Score

Radeon RX 5600 XT by měl zaútočit především na GTX 1660 Ti a GTX 1660 SUPER.

