Radeon RX 6000: co víme a co zbývá zjistit?

AMD mluvilo především o výkonu, zatímco o technologiích jsme se dozvěděli spíše heslovitě či přinejlepším zkratkovitě. Zatím máme krom videa z prezentace k dispozici ještě tiskovou zprávu a pak také bylo slíbeno video, kde Frank Azor uvede další technické podrobnosti. To máme zde:

Dozvíme se tak další informace o Smart Access Memory, kde AMD využívá své unikátní výhody, že je v této době jediným výrobcem výkonných x86 procesorů i grafických karet na světě. Byla by škoda toho nevyužít, přičemž my jsme očekávali, že to bude nejdříve v rámci Dozvíme se tak další informace o, kde AMD využívá své unikátní výhody, že je v této době jediným výrobcem výkonných x86 procesorů i grafických karet na světě. Byla by škoda toho nevyužít, přičemž my jsme očekávali, že to bude nejdříve v rámci Infinity Architecture ve světě serverů a superpočítačů.

Ze Smart Access Memory by měla být nervózní především NVIDIA, která něco takového jednoduše nemá šanci nabídnout (pokud jí to AMD neumožní), ale je tu otázka, co vůbec tato technologie přinese. Zkráceně jde o možnost procesoru získat přístup do celé paměti grafické karty, čímž se rázem podtrhuje potenciál rychlé sběrnice PCIe. A je třeba dodat, že už dříve měly procesory přístup k paměti grafické karty, ale pouze omezený, a to na 256 MB, v nichž si zřídily vertex buffer, stencil buffer a zkrátka tuto paměť využívají pro různá data. Nová funkce platí pro Ryzen 5000, Radeon RX 6000 a desku s AMD 500 a zatím představuje zvýšení výkonu spíše o jednotky procent. Další navýšení pak už závisí na tom, jaký přístup k této technologii zaujmou herní vývojáři. Už nyní je to však v podstatě bonus zdarma pro budoucí majitele moderního hardwaru a zároveň motivace využívat CPU i GPU od AMD.

Dále tu máme Infinity Cache a jak jsme se dozvěděli, jde v podstatě o stejnou cache, jakou jsou vybaveny moderní procesory Zen v podobě L3 cache. Kapacita pak odpovídá plně vybavenému 32jádrovému procesoru, čili tu máme 128 MB Infinity Cache, která se dle AMD uplatní především při hraní v rozlišení 1440p a 4K s nejvyššími detaily. Z toho by nám mohlo vyplývat, že slabší z chystaných Radeonů tuto cache vůbec nemusí dostat, ale uvidíme. Úkolem Infinity Cache je konkrétně snižovat latence i spotřebu.

A samozřejmě velká otázka je zatím ray tracing na Radeonech RX 6000, ale na to se zaměříme už později.

Model Compute Unit GDDR6 Game Clock (MHz) Boost Clock (MHZ) Pam. rozhraní Infinity Cache AMD Radeon RX 6900 XT 80 16 GB 2015 až 2250 256 bit 128 MB AMD Radeon RX 6800 XT 72 16 GB 2015 až 2250 256 bit 128 MB AMD Radeon RX 6800 60 16 GB 1815 až

2105 256 bit 128 MB





Nakonec můžeme dodat, že AMD plánuje vypustit do světa sérii videí, které přímo na hrách ukáží výkon a funkce RX 6000. Jde o:

DIRT 5 – 29. října (dnes)



Godfall – 2. listopadu



World of Warcraft: Shadowlands – 10. listopadu



RiftBreaker – 12. listopadu



FarCry 6 – 17. listopadu

