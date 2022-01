Radeon RX 6500 XT dostal ve Francii cenu 299 eur, vyplatí se?

Radeon RX 6500 XT je rozporuplná karta, kterou AMD značně osekalo, což se netýká pouze toho, že na trh přijde jen jediná verze se 4 GB paměti , ale také rozhraní karty či její podpory multimédií . Firma AMD se přitom snaží navodit dojem, že jí šlo o dobro běžných zákazníků, kteří musí na trhu soupeřit s těžaři kryptoměn, ale ve skutečnosti to spíše bude mít co do činění se snahou šetřit náklady a prodávat s co největším ziskem to, co by se AMD za normálních okolností muselo stydět nabídnout. Z hlediska kapacity paměti, rozhraní karty a podpory multimédií je totiž RX 6500 XT oproti staršímu Radeonu RX 5500 XT jednoznačně horší nabídka, a to za vyšší cenu.

Zákazníci si ale dnes nemohou vybírat a ve skutečnosti by prodejcům, kteří by Radeon RX 6500 XT nabídli za jeho doporučenou cenu, utrhali ruce. A i za zvýšenou cenu se tato karta jistě bude prodávat. Ale o jak moc zvýšené ceně se tu bavíme? Dle Cowcotland se tato karta bude ve Francii prodávat ve skutečnosti za 299 eur, což tak představuje o 50 % zvýšenou cenu oproti doporučené.

Věc se ale má tak, že tři sta eur, čili 7500 Kč, když to trošku přeženeme, je cena, za kterou by Radeon RX 6500 XT u náš zřejmě šel na dračku. Na západě je přitom padesátiprocentní zvýšení cen v případě slabších Radeonů v podstatě normální, ostatně RX 6600 XT se prodává za cca 540 eur (MSRP 379 eur) a RX 6600 reálně stojí rovněž kolem 540 eur, ačkoliv jeho doporučená cena je 339 eur. To ale bude dáno prostě tím, že dodávky těchto karet mají být slabé , neboť hůře vyrobených čipů Navi 23 prý moc není a AMD logicky nebude osekávat zdravá GPU jen proto, aby bylo na trhu více slabších karet, když může dodávat dražší RX 6600 XT a nepřipravovat se o zisk.

Ale co u nás? Můžeme si i v českých obchodech pořídit Radeon RX 6600 XT za ekvivalentních 13500 Kč? Možná že by se taková nabídka někde našla, ale spíše půjde alespoň o 3000 korun navíc, čili dle toho můžeme počítat s tím, že RX 5500 XT nebude za 7500 Kč, ale rozhodně by se mělo vejít do deseti tisíc. To je limit, který nám dnes umožní pořídit si GeForce GTX 1050 Ti, ale někde i GTX 1650 Super s rovněž 4 GB paměti. Jenomže z dosavadních informací o výkonu nového RX 6500 XT se nezdá, že bychom si mohli oproti GTX 1650 Super ve hrách moc polepšit.



GTX 1650 Super je totiž mnohem rychlejší karta než GTX 1650 použitá v grafech AMD, čili model Super by měl být zhruba na úrovni nového Radeonu.

