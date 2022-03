Radeon RX 6500 XT v Německu i za dvoutřetinovou cenu, u nás je stále drahý

Právě to, že Radeon RX 6500 XT nestojí za moc, je i důvod jejího zlevňování, které v případě nabídky německých obchodů už dospělo k tomu, že tato karta se prodává i jen za dvoutřetinovou cenu oproti doporučené částce, která činí 209 eur s daní. AMD se rozhodlo tuto kartu osekat, jak to jen šlo, ale především jde o velice slabý pokrok právě s ohledem na doporučenou cenu, který RX 6500 XT předvádí oproti starším RX 5500. Není pak divu, že zřejmý nezájem zákazníků kupovat takovou kartu za vyšší ceny tlačí prodejce k tomu, aby značně zlevnili.

Na konci dubna jsme přitom hlásili, že právě v Německu se RX 6500 XT už dostaly i pod doporučenou cenu , což bylo konkrétně 199 eur. Nyní už je to i jen 169 eur a za dvouventilátorový model od firmy PowerColor je to stále slušných 179 eur, ovšem jde pochopitelně o speciální nabídku.

Obchod Mindfactory.de tak tyto karty prodával v akci od 4200 Kč, což je cena, kterou bychom u nás aktuálně hledali marně. Vypadá to totiž, že aktuálně nejlepší nabídka se týká karty MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC za cca 5800 Kč, což je mnohem lepší než únorových 7500 Kč. Je však vidět, že stále ještě je kam klesat (alespoň na doporučenou cenu cca 5200 Kč), zvláště když většina karet u nás na sedmi tisících spíše teprve začíná, zatímco na Mindfactory je doporučených 209 eur už běžná cena za RX 6500 XT.

Ceny grafických karet celkově dále klesají, takže RTX 3060 si můžeme pořídit i za 12 až 13 tisíc korun, Radeon RX 6600 XT může být ještě o chlup levnější a první RTX 3080 se už začaly dostávat výrazněji pod hranici 30 tisíc. Velice zajímavý vývoj mají také Radeony RX 6900 XT. Například cena MSI Radeon RX 6900XT GAMING Z TRIO 16G se ještě na konci února pohybovala nad 40 tisíci korun, zatímco dnes už je o téměř 10 tisíc níže.

A to NVIDIA nedávno své AIC partnery informovala o poklesu cen svých GPU, který by se měl teprve projevit. Kdo tak může a chce, měl by zatím raději čekat, neboť na obrat vývoje cen grafických karet to zatím nevypadá, spíše naopak.



