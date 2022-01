Radeon RX 6500 XT v testech, zavládlo zklamání

Radeon RX 6500 XT přišel na trh jako první grafická karta se 6nm GPU, přičemž tento čip je pozoruhodně malý a zabírá plochu pouze 107 milimetrů čtverečných. Ukazuje se tu pokrok výrobních technologií a mikroarchitektury RDNA 2, neboť toto malinké GPU je rychlejší než 232mm2 Radeon RX 580 a mělo by výkonnostně alespoň odpovídat Radeonu RX 5500 XT (158 mm2). Problém je však v tom, jaký "pokrok" celkově představuje ve vývoji grafických karet, neboť tento pokrok v podstatě neexistuje a v některých ohledech jde i o krok zpět.



Další věc je krom slabší podpory multimédií ona pouze 4GB paměť a na tom všem lze vidět snad jen jedna pozitivní věc. O nový Radeon bude díky 4GB paměti malý zájem ze strany těžařů a pak logicky i ze strany lidí, kteří by si chtěli koupit novou kartu pro svou starší sestavu s PCIe 3.0. O to více karet pak zbyde pro ostatní.

To dobře ilustruje i následující graf, dle nějž nový RX 6500 XT jednak sotva překonává svého rovněž 4GB předchůdce a na PCIe 3.0 už se propadá mezi výrazně slabší karty a má na dohled i low-end generace Turing GTX.

Dle Tom's Hardware je RX 5500 XT 4GB dokonce o trošku rychlejší a to samé platí i pro GeForce GTX 1650 Super, karta z roku 2020 s cenou 159 USD, čili o 40 USD méně, než nyní žádá AMD.

Ani na TechPowerUp nejsou z nového Radeonu nadšeni a mluví o přímo strašlivém výkonu s ray tracingem , který se na této kartě dá bez přehánění označit za nepoužitelný a co se týče klasických testů, i zde jde o výkonnostní ekvivalent karet GTX 1650 Super a RX 5500 XT 4GB, a to s tím, že v rozlišeních nad Full HD už výkon nového Radeonu oproti zmíněným kartám výrazně klesá.

Radeon RX 6500 XT se dá označit za nechtěné dítko dnešní doby, kdy se AMD musí potýkat s dražší výrobou u TSMC a nedá se mu také ani moc vyčítat, že stanovil cenu 200 USD, když je jasné, že reálné ceny na trhu stejně budou mnohem vyšší. S tím se zase budou potýkat zákazníci a samozřejmě nelze očekávat, že by omezená paměť a sběrnice měly ceny nějak vylepšit. AMD se zkrátka nemusí ani moc snažit o to, aby připravilo dobrou kartu představující slušný pokrok, a jeho Radeon RX 6500 XT tomu bohužel zcela odpovídá. Navíc se ani nezdá , že by tato novinka nastoupila v hojných počtech a i u nás není k nalezení.