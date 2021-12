Radeon RX 6500XT dostane 6nm GPU Navi 24, nastoupit má v lednu

Radeon RX 6500XT tak má být další přírůstek řady RX 6000, ovšem poněkud jiný něž ostatní. AMD má aktuálně na trhu moderní grafické karty s čipy Navi 21, Navi 22 a Navi 23, čili Radeon RX 6900 XT až RX 6600, čili RX 6500 XT s čipem Navi 24 bude nejslabší z nich.

Bude tak logicky i nejmenší, zvláště když má být vyráběn 6nm procesem (dosud nepotvrzeno) a my se dozvídáme o ploše 141 mm2, což je méně než mobilní APU Renoir (156 mm2) i low-endové Navi 14 z generace RDNA1 (158 mm2). Otázka je, jaký výkon dokáže Navi 24 oproti Navi 14 zajistit, přičemž v této době rozhodně nemůžeme spoléhat na to, že výrobci zajistí vysoký nárůst výkonu, když mezigenerační srovnávání výkonu a ceny vůbec nefunguje.

Dle renderovaného snímku předloženého serverem VideoCardz by Navi 23 mělo nabídnout 16 CU po 64 Stream procesorech, čili 1024 v plné verzi, což rozhodně nevypadá jako pokrok oproti Navi 14 s 24 CU a 1536 SP, i když dostupné karty pro PC měly maximálně 1408 SP. Navíc je tu pouze poloviční 64bitová sběrnice pro GDDR6, jejíž chabou propustnost má zachránit především Infinity Cache, i když s kapacitou jen 16 MB.

Radeon RX 6500 XT by měl nastoupit na trh 19. ledna, takže pokud je to pravda, dozvíme se to již 4. ledna na prezentaci AMD přichystané pro CES 2022. Pak je tu ještě pravděpodobně připraven slabší Radeon RX 6400.

Vzhledem k omezenému počtu jader a na polovinu zkrácené sběrnici lze ale počítat s tím, že Radeon RX 6500 XT bude horko těžko s přihlédnutím k ceně dohánět starý Radeon RX 5500 XT, neboť zde je situace velice podobná s RX 6600 XT a RX 5600 XT ohledem na snížený počet Stream procesorů a užší sběrnici. Ano, RX 6600 XT je výkonnější, ale má také o sto dolarů vyšší doporučenou cenu, takže i kdyby ta skutečně odpovídala tržní ceně, nemohli bychom AMD pochválit. S Radeonem RX 6500 XT to tak bude pravděpodobně stejné.



