Radeon RX 6700 XT bude pro hraní ve 1440p, kdy ale dorazí?

Od společnosti AMD jsme očekávali, že hned na CES 2021 představí nové modely grafických karet, které budou určeny právě pro hraní v rozlišení 1440p a půjde prostě o nástupce modelů s Navi 10. Jde tak i o nový Radeon RX 6700 XT a vedle něj jsme se měli dozvědět i o slabším modelu Radeon RX 6700. NVIDIA si pak měla připravovat rychlou odpověď, která nakonec přijde coby GeForce RTX 3060 se 12 GB paměti, ale moc rychle zrovna ne a co se týče výkonných GeForce s větší porcí paměti, ty jsou stále v nedohlednu a oficiálně vůbec neexistují.

Tím nám v nabídce NVIDIE vznikla paradoxní situace, v níž má dosud nejslabší karta dané generace více paměti než herní hi-end, čili jde o RTX 3060 s 12 GB paměti a RTX 3080 s 10 GB. Trh je ale pokřiven naprostým nepoměrem nabídky a poptávky, čili zákazníci případně ani nemají jak dát NVIDII najevo, že očekávají něco lepšího. Po jakékoliv jen trošku výkonnější kartě se v obchodě ihned zapráší a my můžeme leda brát to, co je, nebo čekat.

Nyní se objevilo alespoň logo nového Radeonu RX 6700 XT, které přinesl Andreas Schilling . Ten ve svém příspěvku uvedl už jen dobře známé skutečnosti, že tato karta bude určena pro hraní v rozlišení 1440p a nabídne 12 GB paměti GDDR6. Její nástup na trh zatím nelze předvídat, a to právě kvůli výše uvedenému. Nový Radeon či Radeony (6700 a 6700 XT) se tak mohou objevit ještě v tomto čtvrtletí, anebo možná až v tom druhém. Dle starších fám, které předcházely informacím o údajném představení těchto karet na CES 2021, což se nakonec nestalo, by je AMD mohlo vypustit na trh koncem března.

AMD se ostatně netají už tím, že všeobecný nedostatek jeho produktů ovlivní celé první pololetí a k tomu se chce dodat, že co se týče grafických karet, bude situace opět velice nevyzpytatelná právě kvůli vrtkavému zájmu těžařů kryptoměn. Pokud jejich hodnota opět rychle klesne, anebo přijde jiná změna, kvůli níž se těžba na grafikách přestane vyplácet, rázem bude na trhu karet mnohem více. Zatím však nelze počítat s tím, že by vznikl naopak přetlak, neboť sami hráči mají o nové GeForce a Radeony velký zájem a výroba má svá omezení daná dopady pandemie a právě v tom se aktuální třetí vlna těžby na grafikách liší od té druhé, po níž zbyly NVIDII na skladech miliony GPU, jichž se pak těžko zbavovala.



Radeon RX 6700 XT by měl být založen na GPU Navi 22 XT se 40 CU, a tedy rovněž s 2560 Stream procesory, jaké má i Radeon RX 5700 XT s Navi 10 XT. Vzhledem ke kapacitě 12 GB GDDR6 pak můžeme počítat se 192bitovou sběrnicí a také s tím, že výslednou spíše slabší paměťovou propustnost bude vyrovnávat Infinity Cache, i když s nižší kapacitou, než jakou mají Radeony s Navi 21.

