Radeon RX 6700 XT vs. 5700 XT: kam se posunul výkon?

Grafické karty AMD Radeon 6700 XT s Navi 22 a Radeon 5700 XT s Navi 10 mají shodný počet Stream procesorů a jednotek TMU i ROP, čili 2560, 160 a 64, ovšem jde jinak o odlišné mikroarchitektury, přičemž Navi 22 se spoléhá na využití objemné 96MB Infinity Cache (v tabulce L3 cache), která má vynahradit celkově slabou datovou propustnost pamětí GDDR6. Ta totiž oproti staršímu Radeonu klesla vlivem užší sběrnice, díky níž ale na druhou stranu mohla vzrůst kapacita paměti na 12 GB. Dá se totiž říci, že v případě využití 256bitové sběrnice by nám AMD těžko nabídlo 16 GB paměti a s největší pravděpodobností by její kapacita zůstala na 8 GB.

AMD se také povedlo, ačkoliv jsou Navi 22 a Navi 10 čipy tvořené stejným 7nm procesem, podstatně zvednout pracovní takty, a to v základu o více než 700 MHz, což je velice slušná porce a to samo o sobě bude představovat velký podíl na nárůstu výkonu. A jaká, to právě ukáže test serveru Extremetech , kde šlo i o výkon na takt.