Radeon RX 6800 XT se vzduchovým chladičem získal rekordní skóre ve FireStrike

Pokud je hi-end grafická karta nastavena na 2650 MHz, automaticky bychom očekávali, že půjde o extrémní přetaktování s využitím spíše už krátkodobého podchlazení pomocí tekutého dusíku na teploty hluboko pod nulou. Ovšem v tomto případě nejde o dusík a dokonce nejde ani o vodní chlazení, ale o původní vzduchový chladič a referenční design karty. Ovšem je třeba vzít v potaz, že reálný takt GPU byl nejspíše jiný, neboť oněch 2650 MHz bylo nastaveno v Performance Tuning a takt byl ve skutečnosti omezen napájením.

Nicméně i tak jde o sestavu, která rozhodně není běžná, neboť vedle pracoval právě dusíkem chlazený procesor Ryzen 9 5950X taktovaný na 5,4 GHz, který pomohl dosáhnout skóre 47.932 bodů v 3DMark FireStrike . To je však kombinované skóre, na němž se podílel právě i extrémně přetaktovaný procesor, takže v případě karty nás zajímavé grafické skóre, a to je 59.606 bodů. To je ovšem rovněž (zatím nepotvrzený) rekord, neboť dle databáze 3DMarku byla dosud nejlepší GeForce RTX 3090 s 56.516 body. Ale opět, získané skóre není dle autora kvůli upravené tesselaci platné pro 3DMark Hall of Fame (čili se neobjeví v oficiálním žebříčku), ovšem i tak jde o velice zajímavé výsledky, které jsou zaznamenány alespoň na hwbot.org