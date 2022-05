Radeon RX 6950 XT vede nad GeForce RTX 3090 Ti v 3DMarku

Radeon RX 6950 XT a GeForce RTX 3090 Ti tak budou představovat vrchol aktuální generace herních grafických karet a v podstatě jisté je, že firmám AMD a NVIDIA do toho zatím vůbec nebude mluvit Intel, který má zatím skromnější cíle.

AMD s NVIDIÍ se přitom snaží ze svých Navi 21 a GA102 vymačkat, co se jen dá, což se už smrsklo téměř jen na zvyšování taktů a spotřeby. NVIDIA tedy dokázala nabídnout skutečně plnou verzi GA102 s 84 jednotkami SM, ale od toho si nemůžeme moc slibovat vzhledem k tomu, že RTX 3090 jich má jen o dvě méně, přičemž AMD už dávno využívá na RX 6900 XT zcela plnou verzi Navi 21.

NVIDIA také na rozdíl od AMD výrazněji zvedla TBP o 100 W na 450 W, zatímco v případě RX 6950 XT ještě tuto hodnotu neznáme, ale i dle včerejší zprávy bude výrazně nižší a s menším rozdílem oproti TBP karty RX 6900 XT.

Kdybychom si tak měli tipnout, komu se povede více zvednout výkon své nové karty a která bude nakonec lepší, osobně bych volil GeForce RTX 3090 Ti, nicméně dle výsledků testu 3DMark TimeSpy to vypadá spíše na Radeon RX 6950 XT. Ovšem výsledky vypadají až podezřele dobře na to, jaké má mít tato nová karta specifikace. Jde přitom o Graphics Score, které by nemělo být moc ovlivněno tím, že byly použity odlišné platformy, respektive by nemělo dojít k tomu, že by nový Radeon neskončil jako první.

Radeon totiž dle nich dokázal ve své verzi 6950 XT rázem překonat celé konkurenční trio v podobě RTX 3080 Ti, RTX 3090 a RTX 3090 Ti a ještě získat přesvědčivý náskok 6,5 % před nejlepší NVIDIÍ. Ta se dle zdroje dokáže dotáhnout na referenční RX 6950 XT až po přetaktování na 2200MHz GPU a 23,5Gbps paměti.

Server wccftech dále nabízí i další výsledky v testech Fire Strike, Port Royal či 3DMark 11:

Benchmark API Typ AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6750 XT AMD Radeon RX 6650 XT Time Spy DX12 Score 19696 13640 10493 Time Spy DX12 Graphics 22209 13999 10262 Time Spy DX12 CPU 12003 11911 12029 Time Spy Extreme DX12 Score 9351 6271 4731 Time Spy Extreme DX12 Graphics 10743 6461 4634 Time Spy Extreme DX12 CPU 5397 5377 5375 Port Royal DXR Score 10824 6359 4697 Port Royal DXR Graphics 10824 6359 4697 Port Royal DXR Test 1 50 29 21.75 Fire Strike DX11 Score 43823 32837 26594 Fire Strike DX11 Graphics 61950 38305 29520 Fire Strike DX11 CPU 29593 29715 29364 Fire Strike DX11 Combined 17655 17143 14045 Fire Strike Extreme DX11 Score 27575 17664 12828 Fire Strike Extreme DX11 Graphics 30380 18561 13559 Fire Strike Extreme DX11 CPU 29645 29640 29413 Fire Strike Extreme DX11 Combined 15334 8830 5690 Fire Strike Ultra DX11 Score 14862 9149 6802 Fire Strike Ultra DX11 Graphics 15159 9146 6735 Fire Strike Ultra DX11 CPU 29632 29702 29435 Fire Strike Ultra DX11 Combined 7847 4500 3272 3DMark 11 DX11 Score 51196 40666 36496 3DMark 11 DX11 Graphics 75479 49933 42496 3DMark 11 DX11 CPU 27135 27280 26820 3DMark 11 DX11 Combined 24605 24561 24157

S verdiktem si pochopitelně počkáme až na herní testy, neboť to zatím vypadá až podezřele dobře. Máme tu totiž 20% nárůst výkonu v Time Spy, a to u karty, která má oproti starší verzi jen o 0,6 TFLOPS vyšší hrubý výkon, o 64 GB/s rychlejší a pamětí a o pár desítek wattů vyšší TBP.