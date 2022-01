Radeon RX 6950XT, 6850XT i 6750XT v dohledu? A co vůbec mohou nabídnout?

Jde jednoduše o to, že na trh mají v dohledné době nastoupit karty jako Radeon RX 6950 XT, 6850 XT nebo 6750 XT, čili jistým způsobem vylepšené dnešní verze. Dříve jsme přitom řešili, zda náhodou nepůjde již o 6nm čipy, ale ve světle nových událostí se lze přiklonit spíše k tomu, že to budou stále ta stejná 7nm GPU.

Mluví o tom jednak známý leaker wjm47196 (via Chiphell ), dle nějž by nové karty mohly přijít na trh během druhého kvartálu, a to s GPU Navi 22 a 21. To by ukazovalo na stále stejné 7nm čipy stejně jako tato starší aktualita týkající se mobilních verzí Radeonů RX 6000

AMD totiž sice připravilo a představilo první produkty založené na 6nm čipech, ale mezi nimi není žádný refresh. Jde tak ve všech případech o zbrusu nové čipy, které už byly prostě navrženy a vytvořeny pro výrobu 6nm procesem a AMD zřejmě nemá žádný důvod k tomu, aby provádělo tzv. die shrink ze 7 nm na 6 nm, neboť to prostě asi nemá cenu s ohledem na poměr vynaložených nákladů na jedné straně a potenciálně vyšších zisků či vlastností čipů na straně druhé.

To ale také znamená, že nové výkonné Radeony v řadě RX 6000 by těžko mohly být výrazně lepší, respektive to platí především pro RX 6950 XT. Už RX 6900 XT totiž využívá plnou verzi Navi 21, čili nová karta může zvýšit svůj výkon leda díky vyšším taktům, ať už jde o GPU a/nebo paměti. Slabší verze ale pochopitelně takovou možnost mají, stačí jejich GPU méně osekat. Ale co se dozvídáme z leakerského éteru?

Bohužel jen to, že se refresh karet Radeon RX 6000 XT má zaměřit jen na paměti, čili že namísto 16Gb/s verzí GDDR6 nabídne 18Gb/s GDDR6. Takové paměti už dostala do vínku nová karta Radeon RX 6500 XT, takže ty jsou zcela reálné a AMD je používá.

O možném přechodu na 6nm proces se v poslední době už vůbec nemluví a vzhledem k výše řečenému se tomu ani nedivíme. V takovém případě je navíc i vcelku jedno, zda takové karty přijdou na trh co nejdříve, anebo třeba až během druhého kvartálu, kdy už budeme pomalu vyhlížet první zástupce generace RDNA 3. Přechod na 18Gb/s paměti totiž nebude moc významný z pohledu zákazníka a ani výrobce, neboť se na stávajících kartách v podstatě jen začnou využívat jiné paměti a maximálně se trošku zvýší takty GPU, pokud to bude možné.

Nakonec nám ale pravdu stejně ukáže neúprosná realita. Jaké paměti by ale mohly využít budoucí Radeony s RDNA3? AMD si zřejmě tímto krokem nevystřílí své náboje, neboť Samsung už vyrábí vzorky 20Gb/s a dokonce i 24Gb/s pamětí GDDR6 , takže i bez přechodu na GDDR6X či dokonce HBM bude možné zvýšit základní paměťovou propustnost na nových kartách, a to se ještě ukáže, kam se posune Infinity Cache.

