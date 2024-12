Radeon RX 9070 XT poběží až na 3,1 GHz, OC verze s až 330 W a slušným výkonem

AMD chystá nové grafické karty s architekturou RDNA 4. Už víme, že vrcholný model by měl nést jméno Radeon RX 9070 XT, využije tak nového názvosloví. Také se ví, že bude postaven na GPU Navi 48 a využije 16 GB paměti GDDR6 na 256bitové sběrnici. Co je ale stále zahaleno tajemstvím, je konfigurace čipu a jeho výkon. Nicméně toto se už také pomalu odhaluje. Předpokládá se, že nové názvosloví by mělo reflektovat pozicování vůči Nvidii a RX 9070 XT by měl mířit na RTX 5070 Ti. To se teprve uvidí, nicméně se objevil výsledek z benchmarku 3DMark Time Spy, kde RX 9070 XT dosáhl na velmi pěkných 22.984 bodů.



Kolik to vůbec je? Pokud bychom brali, že je novinka nástupcem RX 7700 XT, tak tato karta má jen cca 17 tisíc bodů, což je pro novinku výrazný náskok. To odpovídá zvěstem, že bude zaměřen spíše jako nástupce RX 7800 XT, nicméně i ten je překonán, u něj je výkon okolo 20,1 tisíc bodů. Můžeme jít tedy ještě o něco výše na Radeon RX 7900 GRE. Ten je s výkonem 22,4 tisíc bodů zhruba stejně silnou variantou. Až když se dostaneme na Radeon RX 7900 XT, tak tu máme výrazně silnější kartu s 26,7 tisíc bodů. Potvrzuje se tak, že nové Radeony nebudou překonávat ty stávající a že AMD chce zůstávat maximálně v mainstreamu.



Podíváme-li se k Nvidii, nemůžeme pochopitelně srovnávat s novou generací, která se ještě nepředstavila, nicméně GeForce RTX 4070 Ti je na 22,8 tisíc bodů, RTX 4070 Ti Super na 24,2 tisíc bodů a RTX 4080 na 28,2 tisíc bodů. Z tohoto pohledu to vypadá, že by RTX 5070 mohla odhadem mířit někam k 21-22 tisícům bodů, RTX 5070 Ti pak asi k 27 tisícům bodů, takže nový Radeon RX 9070 XT vypadá spíše na lehce výkonnější alternativu k RTX 5070 než RTX 5070 Ti. Nabídne-li o trochu vyšší výkon než RTX 5070 za výrazně nižší cenu, může jít o hodně zajímavou alternativu. Ostatně i pokud bude jeho cena výrazně nižší než u RTX 5070 Ti, ale nebude zas až tak výrazně pomalejší (očekávat se nyní dá tak -15 %), nemusí to být špatné.



Objevily se informace, že tento výkon by mohly mít na svědomí hodně vysoké frekvence nových karet. Základní frekvence má činit 2,8 GHz, Boost se předpokládá dokonce někde mezi 3,0 až 3,1 GHz. Zatímco standardní referenční karty by se spotřebou měly pohybovat okolo 260 W, u přetaktovaných OC verzí třetích stran se očekávají hodnoty až 330 W. To sice moc dobré hodnoty nejsou, nicméně jestli bude s 260W spotřebou o něco výkonnější než RTX 5070 s 250W TDP, je taková spotřeba docela v pořádku.