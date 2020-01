Radeony RX 5600 XT jsou tu, zbrusu nové GPU však nenesou

AMD Radeon RX 5600 XT je dle serveru VideoCardz i jiných založen na GPU Navi 10, čili ne na údajném novém Navi 12. Z toho vyplývá, že se asi nemůžeme těšit na případnou slabší kartu Radeon RX 5600, neboť kdyby AMD opravdu přišlo s Navi 12, které by mělo v plné polní výbavu 2304 Stream procesorů, dalo by se usuzovat, že tak učinilo právě kvůli tomu, aby ho použilo na dvou modelech karet. Pokud ale má nastoupit pouze RX 5600 XT, stačilo prostě vzít Navi 10, osekat ho na daný počet Stream procesorů a na 192bitovou sběrnici a je hotovo, aniž by AMD muselo utrácet za návrh a rozjetí výroby zbrusu nového GPU.

Jaké jsou tedy oficiální specifikace Radeonu RX 5600 XT? Krom 36 CU a 2304 SP tu máme očekávané takty 1375 MHz (Game Clock) a 1560 MHz (Boost - turbo) a 6 GB paměti GDDR6 s 288 GB/s. Výkon karty je až 7,19 TFLOPS (FP32), což ji řadí spíše blíže k RX 5700 (7,95 TFLOPS) než k RX 5500 XT (5,2 TFLOPS).





AMD si evidentně uvědomuje, že o takovou kartu by mohli mít zájem především majitelé velice rozšířených GeForce GTX 1060 6GB, a tak tu máme srovnání jejich výkonu, z nějž RX 5600 XT pochopitelně vychází jako mnohem výkonnější karta. Na druhou stranu se ona GTX ukazuje jako stále vcelku postačující pro hraní na běžném 60Hz monitoru.

- klikněte pro zvětšení -

Další srovnání už zahrnuje moderní GTX 1660 Super OC rozdělené opět na AAA hry a na e-sports. Radeon slibuje v prvém případě o 15 % a v druhém o 5 % vyšší výkon.

- klikněte pro zvětšení -

Pak je tu ještě základní GTX 1660 Ti, s níž RX 5600 XT sdílí svou cenu 279 USD a zde to pro Radeon vychází ještě o trošku lépe. Nicméně GeForce GTX 1660 Super mají cenu 229 USD a i když OC verze budou dražší, v porovnání s nimi už RX 5600 XT nevypadá tak dobře, pokud slibuje jen o 15 % či dokonce 5 % vyšší výkon. Nicméně po představení RX 5500 XT se dalo očekávat, že nový Radeon nebude konkurovat cenou.

Co se týče kapacity paměti, zde si AMD s NVIDIÍ nemohou nic vyčítat. Turingovské GeForce GTX mají také maximálně 6 GB paměti a pokud chtělo AMD ve své nové kartě použít Navi 10, nemělo v podstatě jiný výběr. Sběrnice o šířce 128 bitů už by nezajistila dostatečnou propustnost, takže tu máme 192 bitů, jež umožňují v dané kategorii využít v podstatě jen 6 GB paměti, neboť 12 GB by bylo nesmyslně moc a především by pak karta musela být výrazně dražší. AMD by také mohlo zůstat na 256 bitech a 8 GB paměti, což by se ale jednak opět podepsalo na ceně a pak by nemělo smysl přinášet na trh novou kartu, která by byla jen podtaktovanou verzí již dávno nabízené RX 5700.

Radeon RX 5600 XT přijde na trh 21. ledna a v ten samý den budou k dispozici nereferenční verze.

