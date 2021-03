Radeony RX 6700 XT se už objevují na Bazoši za téměř 30 tisíc Kč

Doporučená koncová cenaje 479 USD, takže u nás v obchodech by měla být za nějakých 12-13 tisíc Kč s DPH. Jenže kryptoměnová mánie a scalpeři způsobují, že karty nejsou, a pokud už se objeví, tak za opravdu hodně vysoké částky. Inzeráty z českého Bazoše se díky tomu dostaly do světa, neboť se u nás objevilo několik kusů RX 6700 XT na prodej. V jednom případě šlo o kartu Powercolor Hellhound, která dotyčnému zbyla, neboť se mu už nevešla do rigu. Údajně měl nakupovat od oficiálního distributora za podobnou cenu (tím tedy naznačoval, že cenu nastřelil sám distributor). V následujících dnech by mu měla přijít ještě jedna. A cena? 28 tisíc Kč.