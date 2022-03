Radeony RX 6950 XT, 6750 XT a 6650 XT jsou prý na cestě, kdy dorazí?

Máme tu nové informace od známého chiphellového leakera s poněkud podivnou přezdívkou Enthusiastic Citizen. Ten má však za sebou už slušný záznam pravdivých informací, takže si jeho nejnovější příspěvek jistě zaslouží pozornost.

Naposledy jsme o řadě nových Radeonů mluvili uprostřed ledna, kdy se objevily názvy Radeon RX 6950 XT, 6850 XT a 6750 XT , a to opět na Chiphellu. Poté se ještě na začátku února probíral Radeon RX 6950 XT , čili tato karta snad opravdu dorazí, ale o 6850 XT nepadlo ani slovo a namísto ní se objevuje 6650 XT. To samozřejmě neznamená, že 6850 XT nedorazí, nakonec by to mohly být všechny čtyři jmenované karty, ale to teprve uvidíme.

Důležité je to, že série nových, respektive spíše mírně vylepšených Radeonů dle nejnovějších informací přijde na trh buď 20. dubna, anebo o den později, čili spíše dříve, než se od Intelu dostanou na trh výkonné AIB verze Arc Alchemist. Všechny nové karty přitom mají dostat nové 18Gb/s paměti GDDR6, jimiž už ostatně disponuje Radeon RX 6500 XT. Dosud všechny Radeony RX 6000 využívaly 16Gb/s paměti GDDR6, tedy s výjimkou modelu RX 6600, který má pouze 14Gb/s verzi.

Od nových verzí karet přitom nemáme očekávat žádné navýšení počtu Stream procesorů ani kapacity paměti, ostatně té mají moderní Radeony RDNA2 na rozdíl od starších karet od NVIDIE dost, a tak AMD na výbavu svých karet v tomto ohledu nemusí vůbec sahat (když pomineme RX 6500 XT). Krom propustnosti pamětí tak zbývají ještě takty GPU a výsledné TBP. Právě spotřeba nových Radeonů by měla vzrůst, a to v případě RX 6950 XT o 50 W na 350 W a v ostatních případech zatím nevíme. Dalších 50 W by přitom nemuselo jít jen na vrub rychlejších pamětí a snad se zákazníci dočkají i vyšších taktů GPU.

Vedle toho se dozvídáme, že by se na běžný trh mohla coby samostatné zboží dostat i karta Radeon RX 6400, která je aktuálně k dispozici pouze pro OEM výrobce. Vytvořila by tak nový low-end, který by se díky pouze 53W TBP mohl hodit i pro úsporné sestavy, jež nenabízí žádné přídavné napájení karet.

AMD se tak asi také rozhodne vypustit na trh nové verze karet jen několik měsíců před nástupem nových RDNA3, což přináší i otázku, zda neplánuje to samé co NVIDIA , čili pokračování výroby starých RDNA2 po boku nových karet kvůli celkovému zvýšení dostupnosti. To teprve uvidíme a výsledek bude záviset i na tom, co AMD celkově plánuje dělat se "svými" 7nm kapacitami poté, co začne přecházet na 5nm proces.

