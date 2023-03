RadioGPT: když AI může psát eseje, proč by nemohla vést rádio stanici?

Poslední týdny jsou ve znamení systémů, zejména ChatGPT a podobných systémů založených na technologii GPT. Ve verzi GPT-3.5 ji najdeme v již zmíněném chatbotovi ChatGPT, vyhledávač v Bingu je založen dokonce na verzi GPT-4. Varianta GPT-3 se pak stala základem rádio stanice. AI systémskenuje Facebook, Twitter, Instagram a dalších 250 tisíc zdrojů a snaží se najít nové zprávy a informace, které by mohly být zajímavé pro posluchače stanice (včetně toho, aby šlo o lokální zprávy). Na základě toho GPT-3 využije své schopnosti generativní AI pro generování skriptu pro virtuální moderátory.

A aby té umělé inteligence nebylo málo, další systém AI se postará také o vytvoření umělých hlasů, které přečtou vygenerovaný skript. Celý systém je vytvořen tak, že by měl být dostupný pro jiné rádiové stanice a umožnit jim vytvářet show s jedním, dvěma nebo dokonce třemi moderátory. Umělé hlasy mohou být dokonce natrénovány na hlasy původních moderátorů. A ani u tohoto to nekončí. RadioGPT může také vytvářet a zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích rádia, na blogu nebo na jiných digitálních platformách (např. krátká videa ohledně trendových témat). Systém Futuri POST dokáže vytvořit i podcast a ten automaticky publikovat na kompatibilních platformách. Zájemci mohou nechat AI připravovat zprávy o počasí nebo dopravě, případně vést rozhovor s hosty.



Ukázkové rádio si můžete poslechnout na adrese listen.streamon.fm/radiogpt . Hraje především starší hity (v hodně zkrácené verzi), které jsou doplněny o tradiční přestávky propagující rádio a čtené zprávy. Ty jsou zpravidla po jedné (nejde o blok zpráv) a na to, že je čte umělý hlas, to vůbec není špatné. Jsou sice trochu "bez života", ale pokud bychom to srovnali s nějakými serióznějšími zpravodajskými stanicemi, kde si moderátoři nedělají ze všeho srandu, tak byste skoro nepoznali rozdíl, což platí především u mužských hlasů. Ženské mi přišly být více umělé a snáze rozeznatelné, že je s nimi něco "v nepořádku". RadioGPT také občas místo zpráv zveřejňuje zajímavosti o přehrávaných písničkách nebo autorech.