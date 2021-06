Rainbow Six Siege s DLSS v benchmarku: až 50 % FPS navíc

Titul Rainbow Six Siege nedávno získal podporu technologie DLSS, a tak nyní NVIDIA přichází se svými testy, které byly přitom provedeny pod API Vulkan, což není moc obvyklé.

Je třeba upozornit, že testy byly provedeny na nastavení Performance, které obvykle znamená tu nejnižší kvalitu kvůli nízkému skutečnému rozlišení, v němž karty hru renderují. Je to škoda, neboť obvykle je ve hrách vhodné nastavit DLSS alespoň na střední kvalitu, aby se neztrácely detaily. Na druhou stranu je Rainbow Six Siege akční střílečka, kde se nebudeme moc kochat a oceníme především plynulost.

To ostatně vyplývá i z výsledků, kde nešlo o plynulost jako takovou, čili o cílových 60 a více FPS, ale spíše o schopnost "nakrmit" herní monitory s těmi nejvyššími obnovovacími frekvencemi, i když to dnes zvládne s využitím DLSS i testovaná GeForce RTX 3060, neboť v rozlišení Ultra HD se výrobci monitorů dostali zatím na 144 Hz. Ovšem jde tu i o celkový pohotový běh hry a latence, kvůli nimž dle Ubisoftu stojí za to se pachtit za co nejvyšší hodnotou snímkovací frekvence, ale to už ať si každý posoudí sám.

NVIDIA připomíná, že pro využití DLSS v Rainbow Six Siege je nutné si stáhnout nejnovější Game Ready ovladače pro grafickou kartu, dále je třeba si stáhnout aktualizaci North Star Rainbow Six Siege od Ubisoftu a pak už můžeme hledat v nastavení grafiky kolonku DLSS. NVIDIA sama pak doporučuje pro cílová rozlišení 1920x1080 a 2560x1440 nastavit režim Quality a pro Ultra HD pak Performance. Krom toho nám připomíná, že tato hra podporuje také technologii Reflex pro snížení celkového zpoždění mezi vstupem a výstupem.

Nakonec se dozvídáme, že Doom Eternal dostane podporu ray tracingu (odrazy) a DLSS dne 28. června, dále tu máme nový trailer hry Icarus s podporou RTX technologií a také se chystá 4. sezóna Call of Duty: Warzone a Call of Duty Black Ops Cold War startující 17. června s podporou DLSS a Reflex.

Ceny souvisejících / podobných produktů: