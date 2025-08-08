Aktuality  |  Články  |  Recenze
Raja Koduri zakládá GPU firmu Oxmiq, vyvíjí vlastní čipy i SW pro běh CUDA na jiných GPU

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Raja Koduri je dobře známou osobností GPU světa. Vyvíjel grafické technologie pro S3, ATi. AMD, Apple i Intel a nyní se vrací s vlastním startupem Oxmiq. Chystá se zejména na oblast AI. 
Na trhu s GPU bude nový hráč, společnost Oxmiq. Stojí za ní Raja Koduri, který prošel mnoha firmami zabývajícími se grafickými kartami a čipy pro ně. Pracoval v S3, ATi, AMD, Applu i Intelu. Nyní chce v rámci nového startupu pokračovat a zaměřit se zejména na lukrativní oblast AI. Spolu s nejdůležitějšími pracovníky zde má být okolo 500 let zkušeností vývoje GPU a AI technologií. Činnost firmy Oxmiq bude hodně různorodá a má zahrnovat hardware i software, přičemž software má být tím primárním. 
 
Pojďme ale nejprve na hardware. Architektura OXCore spolu s chipletovou koncepcí OXQuilt má přinést konfigurovatelné prvky CCB (Compute Cluster Bridge), MCB (Memory Cluster Bridge) a ICB (Interconnect Cluster Bridge), které si budou moci zákazníci kombinovat podle konkrétních potřeb a vytvářet vlastní SoC. Modulární architektura by měla umožnit snadné vytváření specializovaných čipů pro trénování a inferenci AI, aniž by vše muselo proběhnout složitým, dlouhým a nákladným vývojem. 
 
Více zajímavá je ale softwarová část. OXCapsule má zajišťovat distribuci úloh, balancování zdrojů a hardwarovou abstrakci, a to unifikovaně. Výsledné kontejnery tak mají pracovat nezávisle na hardwaru, takže naprogramované aplikace mohou běžet na hardwaru společnosti Oxmiq i jiných. Jednou z takových velmi zajímavých komponent bude OXPython, který dovolí aplikacím napsaných v jazyce Python pro akcelerační rozhraní Nvidia CUDA běžet i na hardwaru jiných firem, a to bez rekompilace. Jako první by to mělo běžet na akcelerátorech Tenstorrent Wormhole (což si pochvaluje CEO Tenstorrentu, další legenda IT světa, Jim Keller) a Blackhole AI. Firma chce nejprve těžit z licencování této SW technologie než z prodeje hardwaru. Oxmiq zatím v investicích vybral okolo 20 mil. USD, např. i od společnosti MediaTek. 
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

