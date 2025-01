Raketa Starship od SpaceX explodovala, booster se ale ukázkově vrátil k zemi

Elon Musk věří, že se už brzy podíváme k Marsu, k čemuž by měla posloužit raketa Starship (optimisticky plánuje první let bez posádky už v příštím roce). Prozatím jsou to ale stále jen testovací lety, které probíhají, a ten poslední nebyl úplně úspěšný. Booster Super Heavy byl tou úspěšnější částí projektu. Vrátil se k zemi, kde ho zachytil nový způsob chytání raket pomocí jakýchsi mechanických rukou na způsob kleští, také se jim přezdívá "hůlky". Toto se povedlo bez větších problémů. Bohužel horní stupeň (ten má cca 52 metrů) po 8,5 minutách letu ve výšce 90 mil explodoval a vytvořil působivou podívanou na obloze tím, jak se trosky rakety řítily k zemi. Kvůli tomu byly i z bezpečnostních důvodů odkláněny lety v okolních oblastech tak, aby náhodou nedošlo ke střetu s jinými letadly.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed!

Prozatím se zdá, že explozi měl na svědomí únik kyslíku nebo paliva z nádrží (už nyní se plánuje ještě rozsáhlejší kontrola případných úniků, systém na potlačování požáru a možná i zvětšení plochy pro ventilaci, která byla v tomto případě podle všeho nedostatečná a pravděpodobně vedla k neúměrnému nárůstu tlaku vedoucímu k explozi). Celkově šlo už o sedmý test Starship rakety, která má se všemi svými stupni přes 120 metrů. Elon Musk si z testu pochopitelně na sociálních sítích udělal i legraci a přidal, že "úspěch sice není zaručen, zábava ale ano."