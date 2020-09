Ransomwarem napadená nemocnice nemohla přijmout ženu, ta zemřela

Vyděračský software, tzv. ransomware, doposud působil zejména hospodářské škody. Poslední událost z Düsseldorfu z 10. září ale ukazuje, že ransomware se může podílet i na úmrtí. Hackeři chtěli vydírat Düsseldorf Heinrich Heine University, nicméně omylem místo toho napadli zdejší univerzitní nemocnici. Ta totiž byla součástí velké univerzitní sítě. Napadení systémů výrazně ovlivnilo schopnosti nemocnice poskytovat lékařské služby a nebyla schopna přijímat nové pacienty. Výsledkem bylo, že odmítla i ženu vyžadující urgentní lékařskou péči, a ta byla poslána do 30 km vzdálené nemocnice ve Wuppertalu.

Zdravotní stav ženy byl ale natolik vážný, že zemřela. Německá policie nyní celý incident vyšetřuje a hackerům, kteří byli odhaleni, může hrozit i obvinění z vraždy (či spíše neúmyslného zabití). Samotná nemocnice byla uvedena zpět do provozu poté, co policie kontaktovala hackery s tím, že se minuli cílem a napadli kriticky důležitou síť nemocnice a ne univerzity. Ti následně pomohli uvést systémy do normálu. Nemocnice se později vyjádřila, že napadení bylo možné kvůli bezpečnostní chybě běžného a široce používaného komerčního softwaru.

