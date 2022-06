Raptor Lake se 24 jádry a Arc A770 se ukázaly v jednom benchmarku

Intel se chystá vypustit na trh procesory Raptor Lake někdy po letních prázdninách a my už dobře víme, že půjde o až 24jádrové modely. Ty si zachovají počet až 8 výkonných či velkých jader a rozšíří počet slabších a menších jader na 16. To znamená, že půjde o maximální konfiguraci 24C/32T, neboť jen velká jádra budou disponovat Hyperthreadingem.

Intel Arc Alchemist A770 by nakonec mohly dorazit víceméně ve stejnou dobu jako Raptor Lake, neboť Intel je prý chce nejdříve nabídnout exkluzivně v Číně, kde se dostanou do OEM sestav a až po nich samostatně na volný trh. Nemáme přitom žádnou konkrétní představu, kdy by tyto výkonnější verze generace Alchemist mohly být k dispozici na ostatních trzích.





TUM_APISAK objevil tento záznam v UserBenchmark , kde má použitý procesor po boku 32 GB paměti DDR5-4800, čili výchozí standard generace DDR5. A zatímco je výkon procesoru hodnocen velice pozitivně, v případě A770 je tomu právě naopak, ale z toho zatím nelze vyvozovat nic. Vidíme tu také základní takt procesoru 2,4 GHz a průměrné turbo 4,6 GHz, což naznačuje, že jde ještě o nevyladěný vzorek, leda by snad šlo o 65W model.

Samotný Intel přitom o svých chystaných procesorech Raptor Lake v posledních týdnech téměř nemluvil a soustředil se především na budoucí produkty, které už budou tvořeny více čipy. Šlo tedy v případě procesorů pro PC o generaci Meteor Lake chystanou na příští rok, do níž tak Intel zřejmě vkládá velké naděje. Ale tomu se nelze divit, neboť Raptor Lake budou ještě stále další 10nm procesory (i když v desktopu jde teprve o druhou 10nm generaci) a pokud jde o velké změny, ty přichystají právě až Meteor Lake.