Raptor Lake už jsou zřejmě v prodeji na černém trhu, máme tu i9-13900K

Co se asi tak může stát s procesory, které už splnily svůj účel? Řada z nich se jako obvykle dostane do prodeje, neboť je lze dobře zpeněžit a přilepšit si. V případě procesorů je přitom velice vhodné, když má kupující už možnost je reálně využít, což obvykle znamená, že musí být k dispozici vhodná základní deska. My přitom víme, že inženýrské vzorky Raptor Lake mohou již nyní fungovat přinejmenším na desce ASUS ROG Maximus Z690 EXTREME.