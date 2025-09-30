Raspberry Pi 500+ dostává 2,4GHz ARM, 16GB RAM a RGB klávesnici
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Raspberry uvádí další generaci svého počítače Pi. Tentokrát je to celý počítač integrovaný do klávesnice, tedy nástupce Pi 400. Nový Pi 500+ dostává více RAM i RGB LED podsvícení.
Počítače Raspberry jsou mezi kutily dost oblíbené a další novinkou je model Raspberry Pi 500+. Nahrazuje někdejší Pi 400, přičemž výrazně rozšiřuje schopnosti počítače, což se ale také projevilo na výrazně vyšší ceně. Najdeme zde 4jádrový procesor s jádry ARM Cortex-A76, výrazně vyšší množství paměti RAM, která má nyní 16 GB a jde o LPDDR4X-4267, nechybí ani 256GB úložiště SSD (s předinstalovaným Raspberry Pi OS, podporován je slot M.2 2280). Pokud tento slot využijete k něčemu jinému, než je úložiště, OS bude muset být na jiném datovém zdroji. Pi 500+ tak stále podporuje boot z SD karty nebo externího SSD. Počítač má také dva 4K grafické výstupy a dual-band Wi-Fi.
Celý počítač je ukrytý v klávesnici a i ta samotná je zajímavostí počítače. Máme zde switche Gateron KS-33 Blue, přičemž klávesy by měly být snadno vyměnitelné. Ostatně Raspberry k tomu dodává s počítačem i nástroj pro jejich výměnu, přičemž by klávesnice měla být kompatibilní s většinou aftermarketových klávesových sad. Podsvícení RGB je individuálně adresovatelné, a tak v Raspberry jen čekají, kdy na to někdo vytvoří port Dooma.
Cena novinky se vyšplhala na 200 USD, k dispozici je ale i ještě o trochu dražší Desktop Kit za 220 USD. Ten přidává myš, 27W USB-C napájecí adaptér, 2metrový kabel micro HDMI-HDMI a návod Raspberry Pi Beginner’s Guide, 5th Edition.
