Raspberry Pi nabídnou i otevřené rozhraní mezi mozkem a počítačem

Tuto iniciativu tak můžeme vidět jako snahu přinést možnost komunikace mezi mozkem a počítačem do širokého DIY sektoru, ostatně nyní se už připravuje crowdfundingová kampaň pro další vývoj a výrobu přídavné desky PIEEG umožňující si vytvořit svůj vlastní elektroencefalograf, čili přístroj monitorující mozkové funkce. Krom té ale bude samozřejmě zapotřebí ale i soustava elektrod snímající činnost mozku z povrchu hlavy. Vedle toho bude moci deska PIEEG fungovat i jako EKG pro monitorování srdce.





Jde o práci dvojice vývojářů Ildara Rakhmatulina a Sebastiana Volkla. Rakhmatulin už dříve přišel s laserovou věží pro sestřelování komárů pomocí kamery a Raspberry Pi 3 B+ a sám studuje se zaměřením na BCI, čili rozhraní mezi mozkem a počítačem. Volkl zase pracuje v oblastech umělé inteligence a neurálních sítí. Tito dva pánové už také přišli se společnou iniciativou hackerBCI , pod níž bude právě i nabízena deska PIEEG a dále jsou chystány ještě dosud neupřesněné produkty IronBCI a JetsonEEG.

Software pro PIEEG je vytvořen v jazycích C, C++ a Python a bude schopen zpracovávat osm EEG signálů tvořených pomocí klasické čepice s elektrodami. Nepůjde ale o to, aby se každý mohl stát svým vlastním neurologem, ale spíše o to, abychom dostali možnost využít toto nové rozhraní pro ovládání počítače či případně jiných zařízení ovládaných počítačem (roboty, drony).

Pro PIEEG bychom měli být schopni využít desku Raspberry Pi 3 či novější Raspberry Pi 4, přičemž se tu evidentně coby rozhraní uplatní GPIO. Nepůjde tu ale zrovna o plug and play řešení, neboť sám uživatel/vývojář si bude muset zajistit třeba to, aby se mu do signálu z elektrod nemíchalo rušení z napájecího zdroje.

Až tedy bude PIEEG nabídnuto v rámci kampaně, dozvíme se to i ze stránek hackerBCI

