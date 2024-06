Raspberry Pi nyní nabízí AI kit Hailo pro akceleraci algoritmů umělé inteligence

Dnes už před umělou inteligencí nikam neutečeme. Stal se z ní velký hit a ačkoli občas dokáže vyplodit pěkné nesmysly, ve spoustě oborů způsobila značnou revoluci. Není divu, že akcelerátory algoritmů AI se nyní dávají nejen do telefonů, ale už i do notebooků a společnost Raspberry připravila takový akcelerátor i pro své Raspberry Pi 5. Aby ho šlo připojit k počítači, potřebujete nejprve rozšiřující kartu HAT+ (Hardware Attached on Top). Tato karta obsahuje slot M.2 a Pi takto nabízí jednu linku PCIe 2.0 s rychlostí 4 Gbps. Tato karta je součástí AI kitu.



Do tohoto slotu M.2 pak míří akcelerátor pro AI od společnosti Hailo, která nedávno od investorů vybrala 120 mil. USD. Konkrétně jde o kartu Hailo-8L, která obsahuje malé NPU schopné dosáhnout výkonu 13 TOPS, což stačí na inferenci základních úloh umělé inteligence (zde připomeňme, že první generace mobilních procesorů AMD a Intel měly NPU s výkonem 10-16 TOPS). Celé Raspberry Pi 5 i s tímto NPU zvládne napájet standardní 27W napájecí adaptér. Raspberry Pi OS tento modul automaticky detekuje a přiřazuje NPU pro výpočetní úlohy, kde může pomoci. Je tedy plně softwarově integrováno. Využití najde např. pro rozpoznávání objektů v obraze, segmentaci, dá se tedy použít v robotice, automatizaci, bezpečnostních kamerách a podobně.



Rozšiřující karta má rozměry 65×56,5 mm, modul Hailo je pak formátu M.2 2242, tedy o rozměrech 22×42 mm. Celý kit zahrnuje jak rozšiřující kartu HAT+, tak i Hailo-8L, tepelnou podložku, montážní sadu a 16mm stohovatelný GPIO konektor. U nás je cena lehce pod 2000 Kč.