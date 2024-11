Raspberry Pi Pico 2 W může mít ARM nebo RISC-V, nově dostává Wi-Fi a Bluetooth

Raspberry uvádí novou variantu svého nejmenšího mikrokontroléru Pi Pico 2 W (RP2350). Ta proti základní verzi Pi Pico 2 dostává navíc modul (Infineon CYW43439) s podporou Wi-Fi 802.11n (2,4 GHz) a Bluetooth 5.2. Toto nový kontrolér pochopitelně udělá o něco dražším, pořád je ale cena velmi nízká. Základní varianta vyjde na pouhých 5 USD, Wi-Fi verze pak stojí 7 USD. Na kartičce o rozměrech pouhých 51×21 mm najdeme dvoujádrový procesor ARM Cortex-M33 nebo duální procesor RISC-V Hazard3 s taktem 150 MHz. Programovatelný je např. v jazycích C/C++ a Python.

Pokud jde o bezpečnost, máme zde HW akceleraci algoritmu SHA-256. Dále tu najdeme 520 kB paměti SRAM a 4 MB Flash. Softwarově i hardwarově je kompatibilní s původní variantou Pi Pico 1 a společnost hovoří o opravdu extrémně dlouhodobé podpoře. Ve výrobě má totiž 2. řada mikrokontroléru Pi Pico 2 zůstat minimálně do ledna roku 2040. Pokud jde o české ceny, Pi Pico 2 je k dispozici za 169 Kč s DPH, nové Pi Pico 2 W pak vyjde na 209 Kč s DPH. Výrobce údajně přemýšlí nad uvedením dalších nových variant Pi Pico 2. Co nového by měly přinést, to zatím nevíme.