Razer Core X V2 jako nové eGPU s Thunderbolt 5, vnitřek si vybavte sami

V nabídce produktů společnosti Razer se objevuje Core X V2, což je krabička pro vytvoření si vlastního eGPU, tedy externího GPU pro počítač, notebook nebo herní konzoli. Nákupem jedné karty tak můžete vyřešit herní výkon více zařízení. O vysokou datovou propustnost se stará nové rozhraní Thunderbolt 5 (80 Gbps). Krabička rozhodně není malá, má 421 mm na délku, 197 mm na šířku a 216 mm na výšku, chlazení má na starosti 120mm ventilátor. Dovnitř se totiž vejde až 4slotové GPU.

Jenže tady taky trochu končí legrace. Samotná krabička stojí 349,99 USD (cca 7500 Kč v kurzovém přepočtu, v reálu to může být tak kolem 9000 Kč s DPH). To je poměrně dost, uvážíme-li, že jde o obal pro vaše nové eGPU. Samotné GPU je na vás, to si musíte koupit, což má i výhodu. Nejste odkázáni na to, co vám nabídne výrobce eGPU jako u jiných řešení, ale sami si můžete zvolit GeForce nebo Radeon dle vlastního uvážení, stejně jako si můžete zvolit konkrétní řadu a model. S tím ale souvisí i další náklad. Krabička nemá vlastní ATX zdroj, ten si musíte koupit. I to dává svým způsobem smysl, protože Core X V2 můžete osadit kartou se spotřebou pod 200 W i RTX 5090, která se blíží k 600 W. Razer doporučuje, aby zdroj měl o 230 W vyšší výkon, než potřebuje grafická karta. Jenže v takovém případě je ale zarážející velmi vysoká cena produktu.

Aby toho nebylo málo, další výstupy nad rámec Thunderboltu 5 řeší přídavná dokovací stanice Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma za 389,99 USD. Ta nabídne 10 portů (např. 4 TB 5.0, jeden USB-C 3.2 Gen2, dva USB-C 3.2 Gen2), slot pro M.2, SD kartu, jeden gigabitový ethernet, 3,5mm audio jack, podporu pro tři 4K výstupy se 144 Hz a 140W napájení notebooku.