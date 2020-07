Razer Cynosa V2: membránová herní klávesnice s bohatým podsvícením

Minulý týden Razer představil herní klávesnici Huntsman Mini , která se vyznačuje kompaktním provedením. Tento týden přidal tento známý výrobce další model do své nabídky, a to tentokrát v běžné velikosti a s výrazně příznivější cenovkou. Razer Cynosa V2 přesto hráčům nabídne většinu funkcí, které očekávají od herní klávesnice, aniž by museli utrácet balík peněz. Navazuje na první generaci tohoto modelu, která byla na trhu relativně úspěšná. Novinka se řadí mezi klasické klávesnice v plné velikosti, takže nabídne numerický blok i všechny další potřebné klávesy, zájemci o prostorově úspornější model by se tedy měli poohlédnout jinde.

Výrobce navíc přidal multimediální tlačítka, která standardně slouží k pozastavení a přeskakování skladeb nebo změnu hlasitosti. Nakonfigurovat je ovšem můžete i k jiným funkcím, třeba úpravě jasu. Mechanickou klávesnici v této cenové kategorii Razer nenabídne, připravte se proto na běžnější membránové provedení, a to údajně s tichým a odpruženým stiskem. Klávesy vyrobené z plastu ABS lze individuálně konfigurovat pomocí softwaru Razer Synapse a využívat přitom makra. Vestavěnou paměť pro uložení nastavení byste ovšem hledali marně, proto se neobejdete bez zmiňovaného softwaru. Vzhledem k zaměření klávesnice nepřekvapí N-key roll over ani polling rate 1 000 Hz.

Cynosa V2 patří do ekosystému Chroma, proto nabízí možnost synchronizace RGB podsvícení s myší a dalšími kompatibilními produkty. Dokonce je k dispozici dynamické a responzivní podsvícení pro více než 150 her včetně Fortnite, Warframe nebo Apex Legends. Pokud máte dostatek času, můžete si nastavit jednu z až 16,8 milionu barev pro každou klávesu zvlášť. Podle výrobce je klávesnice dostatečně odolná a problémem by nemělo být ani menší polití tekutinou, ke kterému může při hraní dojít dojít poměrně snadno. K počítači se tento model připojuje pomocí kabelu, proto přijdou vhod drážky pro uschování kabelu se třemi možnostmi vyvedení, aby na stole nebyl zbytečný nepořádek. Zkrátka nepřijdou ani konzolisté, neboť klávesnice slibuje základní podporu pro Xbox One.

Razer Cynosa V2 se již pomalu dostává do obchodů po celém světě. Evropská cena byla stanovena na 70 eur, v přepočtu něco málo přes 1 800 Kč. První generace této klávesnice se aktuálně v českých obchodech prodává za cenu okolo 2 000 Kč, i když někteří prodejci umožňují pár stokorun ušetřit. V každém případě to značí, že cena nástupce na tuzemském trhu by mohla být podobná. Potom už je na rozhodnutí zákazníka, zda v dané cenové kategorii raději nedá přednost některé mechanické klávesnici

