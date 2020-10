Razer se pouští do výroby počítačových skříní, jaké jsou jeho novinky?

Razer Tomahawk se budou řadit mezi dražší skříně. Model ATX dostal cenovku 200 dolarů a Mini-ITX pak 180 dolarů. Nevypadá to přitom, že by Razer dokázal vystoupit z řady jiných výrobců skříní něčím opravdu originálním. Snad až na to, že tu jsou obě bočnice prosklené a jejich pant je umístěn na zadní hraně skříně.

Skříně jsou také pochopitelně vybaveny RGB podsvícením a velice bychom se divili, kdyby tomu bylo jinak. Můžeme si také vzpomenout na skříň Tomahawk Elite, kterou Razer ukázal již na CES 2019, ale pouze jako koncept. Na trh nakonec přichází až tyto dvě skříně, jež ve skutečnosti mohla pro Razer navrhnout společnost NZXT, se kterou dříve spolupracoval, ale to je otázka. V každém případě budou oba nové modely vyslány na trh 5. listopadu.

Oba nové modely jsou vyrobeny z 0,8mm oceli SPCC, když pomineme plast a sklo. Sdílejí konfiguraci předních I/o, a to dva USB 3.2 plus jeden typu C, dva audio konektory, Reset a Power. RGB podsvícení pochopitelně zajistí Razer Chroma s nabídkou synchronizace s dalšími produkty. Přední logo Razeru ale může zářit pouze zeleně.

Tomahawk A1 ATX váží 13,5 kg a má rozměry 50 x 24 x 48 cm, sedm slotů pro karty, tři 3,5" pozice a dvě 2,5". Pro GPU má připraveno dost místa (384 mm), zdroj může být hluboký až 210 mm a nahoru lze vecpat až 360mm radiátor.

Tomahawk M1 Mini-ITX zvládne sice jen malý formát desky s rozměry 170 x 170 mm a vedle něj je omezen na zdroje SFX a SFX-L, ale GPU může být dlouhé až 320 mm a pak je tu místo pro tři 2,5" zařízení a 240mm radiátor. Hmotnost činí 5,8 kg a rozměry 32 x 20 x 37 mm.

