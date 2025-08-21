RCS zprávy s E2E šifrováním se na iPhonu možná objeví už v září, podporu našli v iOS 26 beta
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple přinesl podporu RCS zpráv do iPhonů loni v systému iOS 19. Nemají však E2EE, tedy šifrování, které by neměl rozlomit kdokoli jiný, než koncoví uživatelé.
Typů posílání zpráv a dat na mobilních telefonech je hodně. Máme tady klasické SMS a MMS, na druhém konci jsou pak zprávy přes různé messengery, což vyžaduje nějakou formu internetového připojení. Apple má už dlouho své vlastní iMessage, které přes stejnou aplikaci pro SMS posílá i tyto zprávy. Pokud je tak iPhone na internetu a posílá "SMS" zprávu na jiné zařízení Applu, pošle to jako iMessage přes internet a ne jako SMS (je-li to aktivováno). Uživatelům, kteří nemají volné SMS nebo je už vyčerpali, to tak může šetřit peníze. Na iPhonu to poznáte pomocí modrých bublin. Zelená se pak týká klasických SMS a jiných formátů. Je zde ale také RCS (Rich Communication Services), které něco podobného dovoluje na Androidech a také relativně nově i mezi Androidem a iPhonem.
Podpora pro RCS přišla do iPhonů loni s příchodem operačního systému iOS 18, kde využívá RCS Universal Profile 2.4. Ten sice využívá šifrování zpráv, takže bezpečnost je o něco vyšší než u SMS, nicméně jde o šifrování in-transit, nikoli end-to-end. Jinak řečeno, v prvním případě dešifrování mohou provádět servery, v druhém jen odesílatel a příjemce. Ještě minulý měsíc to vypadalo, že RCS zůstane v iPhonech tak, jak je. Nejnovější beta operačního systému iOS 26 ale ukazuje, že by se přece jen mohlo přejít na RCS Universal Profile 3.0 s podporou end-to-end šifrování (E2E). Apple tuto podporu slíbil "někdy v budoucnosti" a její přítomnost v betaverzi ukazuje, že by se tak mohlo stát už příští měsíc v iOS 26. Jisté to ale není, stále totiž není vyloučeno, že Apple toto pozdrží a objeví se až později.
Ještě připomeňme, že RCS má proti iMessage jeden potenciální problém. Zatímco iMessage běží na serverech Applu a stačí tedy jakékoli internetové připojení, RCS obvykle vyžadovalo podporu ze strany operátorů. To se ale změnilo s příchodem aplikace Google Messages, která už k tomuto operátora nepotřebuje, podobně jako iMessage. Zde připomeňme, že Google podporuje RCS od roku 2023, kdy začal využívat i E2EE, nicméně oficiálně se toto šifrování do standardu RCS a MLS protokolů dostalo až letos v březnu v již zmíněném profilu 3.0.
