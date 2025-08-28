Realme ukázalo koncept telefonu s 15000mAh baterií, je jen 8,89 mm tlustý
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Akumulátory v telefonech nejsou co do kapacity nikdy dost velké. Snad každý by chtěl o něco delší výdrž. Realme proto ukázalo prototyp telefonu, který má 15000mAh baterii.
Reklama
Výdrž telefonů na baterii je stále na úrovních, kde většina lidí vidí možnost pro zlepšení. Kapacity se sice zvětšují, spolu s tím ale také odběr energie. Více si vezmou stále rostoucí displeje i výkonnější procesory. Zatímco některé společnosti jako Apple a Samsung jdou s kapacitami baterií nahoru jen pomalu (a platí to především pro nakousnuté jablko, které se to snaží dohnat softwarovými optimalizacemi), některé firmy se to naopak snaží zlepšit zejména po hardwarové stránce. Jednou z nich je čínské realme. To totiž představilo koncept telefonu s obří 15000mAh baterií.
A phone with a 15000mAh battery. What does that really mean?— realme Global (@realmeglobal) August 27, 2025
Join Chase to experience the insane power of realme 15000mAh Concept Phone! pic.twitter.com/htm9bFNzLi
Jde o křemíkový akumulátor, což znamená sice stále lithiovou koncepci (Li-Ion), ale jehož anoda má větší či menší příměs křemíku. V tomto případě je to 25 %, což je poměrně dost (obvykle to bývá okolo 10 %). Díky tomu dosahuje extrémně vysoké objemové energetické hustoty 1200 Wh/l (pro srovnání, běžné Li-Ion NMC mívají obvykle pod 800 Wh/l). Akumulátor má tloušťku 6,48 mm a celý telefon se vejde do 8,89 mm, není tedy nějak dramaticky tlustší než běžné telefony s třetinovou kapacitou. Realme tvrdí, že je novinka o 42 % tenčí a o 68 % lehčí než tradiční powerbanka se srovnatelnou kapacitou.
Samotný telefon výkonem patří do střední třídy. Je zde procesor MediaTek Dimensity 7300, 12 GB RAM, 256GB úložiště a 6,7" displej. Podle výrobce má vydržet na 50 hodin přehrávání videa (tedy okolo 25 filmů na jedno nabití), 18 hodin natáčení videa, 30 hodin hraní a běžná výdrž má být přes 5 dní. V režimu letadlo má vydržet 3 měsíce.
Zdroj: wccftech.com, gsmarena.com, gizmochina.com