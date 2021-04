Realtek už také výrazně pociťuje nedostatek, jde o rozsáhlý problém

Společnost Realtek dle serveru Digitimes prodlužuje své dodací lhůty na 32 týdnů, a to právě z důvodu nedostatečných kapacit továren na výrobu čipů. To jednoduše znamená, že se nám tu rýsuje už i nedostatek síťových kontrolerů, zvukových kodeků, Bluetooth nebo xDSL čipů, což je téma, které se snad nikdy ještě neřešilo.

Téměř každý máme ve svém PC alespoň jeden čip od firmy Realtek, a to zpravidla na základní desce coby zvukový kodek a/nebo síťový kontroler. A pokud ne, bude to alespoň kontroler v routeru či jiném síťovém zařízení či případně čip v chytrém televizoru, set-top boxu, NAS serveru, multimediálním přehrávači, atd. Realtek je zkrátka společnost, která má velice široké produktové portfolio a pokud jako taková hlásí, že pociťuje nedostatek při výrobě svých čipů, můžeme očekávat, že ten v důsledku zasáhne i velice široký okruh koncových produktů.

Aktuálně jde zatím především o kontrolery pro Ethernet, jako je i výše zobrazený PHY Realtek RTL8201EL. A že se čipy firmy Realtek používají v podstatě všude, je logické, že je těžko bude možné jen tak nahradit jinými i v případě, kdy si odmyslíme nutnou úpravu koncových produktů. Realtek totiž dodává kolem 70 % zvukových kodeků a síťových kontrolerů pro notebooky, a těžko by se tak našla firma, která by jej dokázala zastoupit i v době, kdy by byl trh zcela v pořádku.

Rýsuje se nám tu tedy další závažný problém, a také že jsou dle zdroje z potíží Realteku už nervózní především výrobci počítačů jako Dell, HP a jiní, kteří si prostě budou muset na dodávky počkat déle.



