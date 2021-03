Chieftec CI-02B-OP: kostka pro herní sestavy

Tento model představený na začátku letošního února také počítá s něčím, na co už troufám si tvrdit drtivá většina uživatelů rezignovala. Jde o externí mechaniky či zařízení všeho druhu, pro něž mnohé moderní skříně už nemají místo. Tento Chieftec jde ale proti proudu a nabízí jak velkou 5,25" pozici, která dříve typicky sloužila pro optické mechaniky (a ještě dříve pro disketové) a k tomu dokonce i externí 3,5" pozici, již známe především jako místo právě pro disketové mechaniky. Existují však všemožné moduly, jež lze v takových pozicích využít, například čtečky karet nebo šuplíky pro snadné zapojení pevných disků či SSD. Pokud jsou tedy skříně s externími pozicemi dnes těžko k sehnání, pak každý nový model, který je nabídne, můžeme jen uvítat.

Punc retra ale této skříni také dá jeden prvek, na nějž jsme už téměř zapomněli. Jde o dva zadní kulaté otvory, které byly před několika lety v podstatě povinnou výbavou, ačkoliv většinou zůstaly nevyužity. Jde totiž o otvory pro hadičky vodního chlazení, které ze skříní zmizelo v době, kdy se začala rozšiřovat AiO vodní chlazení, jejichž radiátory nejsou určeny k vytažení mimo skříň, ale k instalaci dovnitř ní.

Proč tedy Chieftec tento prvek opět nabízí? Jednoduše proto, že CI-02B-OP je založena na starší skříni Chieftec CI-01B-OP Gaming Cube , kterou jsme si vyzkoušeli už před 4 roky. Poznat to můžeme právě díky zadním panelům obou modelů, které jsou identické a my se dnes podíváme i na to, co se za ony 4 roky změnilo. Nemusí toho být moc, ostatně počítačové skříně už mají svůj divoký vývoj dávno za sebou a nezdá se, že by měla přijít nějaká další smršť zásadních novinek, které jejich podobu změní k nepoznání. Ostatně původní Gaming Cube od Chieftecu se stále prodává, a to za cca 1000 Kč s daní.