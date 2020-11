Chieftec Hunter: dobře vybavená skříň s kompromisy

Chieftec Hunter je po sérii Scorpion další herní počítačová skříň tohoto německého výrobce, která má nabídnout výhodný poměr ceny a výbavy, moderní design a výkonné chlazení. Naopak se šetřilo na materiálu, i když snad ne tolik na úkor celkové pevnosti skříně.

Jedná se o dnes již klasický Middle Tower pro desky formátu ATX či menší se zdrojem ve spodní pozici. Nejde tak o žádnou specialitu, jako spíše o další variaci na herní skříň z dílen firmy Chieftec.

A co se dozvíme z jejího obalu, který by měl vypíchnout ty nejpodstatnější vlastnosti? Jde jednak o již zmíněné 4 A-RGB ventilátory Rainbow, dále to je dobře odvětraný přední panel pro snadný přístup k čerstvému vzduchu, levá bočnice z temperovaného skla, modul pro ovládání ventilátorů a příprava pro snadnou správu kabeláže.



Model Chieftec Hunter (GS-01B-OP) Celkové rozměry 408 x 210 x 464 (H x Š x V)

Hmotnost 6,9 kg Materiál 0,5mm SPCC, plast, sklo Kompatibilita Mini ITX, Micro ATX, ATX

max. 170mm vysoký CPU chladič

max. 320 mm dlouhé karty max. 180 mm hluboký zdroj Šachty 0x 5,25" externí

2x 3,5" interní

2x 2,5" interní Přední I/O panel HD Audio, 2x USB 3.1 Gen 1 Tlačítka: RGB jas, RGB režimy Sloty 7x Chlazení / vodní chlazení 1x 120mm RGB ventilátor Rainbow

3x 120mm RGB ventilátory Rainbow (či 2x 140mm) 2x 120/140mm nahoře regulace otáček ventilátorů 1x přední 280mm radiátor

Chieftec Hunter je oproti skříním Scorpion kratší a nižší, ale na druhou stranu o trochu širší. Má rovněž i přes těžkou skleněnou bočnici celkově nižší hmotnost rovných 5 kg, na čemž se podepsalo využití 0,5mm plechu SPCC (Scorpiony jsou vyrobeny z 0,6mm SPCC). Ovšem jinak jsou si Hunter a Scorpion svými možnostmi podobné, přičemž různé rozměry se podepisují na dostupném prostoru pro hardware. Do Hunteru tak můžeme umístit o trochu vyšší procesorový chladič, ale na druhou stranu je tu méně místa pro grafické karty či zdroj. Jenomže i tak se do Hunteru vejde i obrovská RTX 3090, takže o omezení se moc nedá mluvit.

Dále tu máme standardní počet 7 záslepek, po dvou interních pozicích pro 2,5" a 3,5" zařízení, přední I/O panel se dvěma USB (specifikace uvádí špatný počet tří USB) a audiem a také se dvěma tlačítky pro ovládání ventilátorů, respektive jejich podsvícení. Dle specifikací jde tak o skříně velice podobného ražení, jako jsou příbuzné Scorpiony, viz recenze modelu Scorpion 3 . Dle všeho by Hunter ale měl být také levnější než Scorpion 3, a to skutečně je, a to o cca 200 Kč.

Zpracování skříně

Chieftec Hunter přichází se skleněným panelem chráněným z obou stran přilnavou fólií a s předním panelem rozděleným na dvě poloviny středovým perforovaným panelem. Nejen skrz něj ale mohou přední ventilátory nasávat čerstvý vzduch, jsou tu také postranní průduchy v plastovém rámu, jež jsou ostatně vidět i na fotografii.

Pod nimi pak najdeme po odtrhnutí panelu od skříně plastové filtry a zde bych doporučoval se na ně hned podívat, jestli se neodlepily. Jsou totiž rohové z přehnutého perforovaného plastu, který v našem případě nebyl ohnutý do pravého úhlu, takže kvůli svému pnutí se částečně odlepil.

- klikněte pro zvětšení -

Zde je tak vidět, že funkčnost (chlazení) ustoupilo estetické stránce, neboť ventilátory, když už jsou takto obnaženy, by mohly mít před sebou větší prostor pro nabírání čerstvého vzduchu.

Levá bočnice je tvořena temperovaným a mírně kouřovým sklem, které drží v rozích na čtyřech přítlačných šroubcích přes měkké podložky. Sklo je tlusté 3 mm.

- klikněte pro zvětšení -

Celá skříň pak sedí na plastových nožkách, aby mohl zdroj nabírat čerstvý vzduch zespodu a na pravé straně má už klasickou kovovou bočnici, která je vzadu zajištěna dvěma přítlačnými šroubky a nasouvá se do skříně pomocí pacek.

- klikněte pro zvětšení -

Další fotografie nám ukáže jednak zadní ventilátorovou pozici, která je již osazena 120mm modelem. My jej můžeme z původní spodní pozice přesunout o kousek nahoru, pokud by byl zájem. Zdroj se montuje do dna skříně a zde máme dle rozmístění otvorů možnost jej nainstalovat pouze ventilátorem dolů, ačkoliv průduchy v tunelu uvnitř by umožnily i opačnou montáž. Ale kdo bude chtít, ten si poradí i tak, však s 0,5mm plechem si s trochou nadsázky poradí i dobře naostřena rybička.

Záslepky karet jsou bohužel vylamovací, takže když je jednou vyvikláme, můžeme je rovnou vyhodit, neboť umístit zpět už nepůjdou. Dle představ výrobce pak máme pro zajištění všech karet najednou využít velkou pojistku, kterou lze uvolnit a záslepku karty po instalaci následně "připlácnout". Osobně bych ale doporučoval pojistku vyšroubovat a využít závity pro zajištění každé karty zvlášť. Ušetříte si nervy.

- klikněte pro zvětšení -

Před vrchními průduchy, které jsou kryty magneticky přichyceným plastovým filtrem, jak je dnes obvyklé, máme přední I/O panel. Jak říkají specifikace, ten obsahuje dva USB 3.0 a jeden USB 2.0, což je ale chyba (takovou výbavu mají skříně Scorpion). Zde jsou pouze dva USB 3.0, dále dva audio pro sluchátka a mikrofon, vypínač, reset a pak dva spínače pro ovládání podsvícení ventilátorů.

- klikněte pro zvětšení -





Spodní část skříně nese jednak jednoduchý prachový filtr pod pozicí zdroje, který by mohl sedět lépe, aby nenechával na okrajích fuky. Před ním pak najdeme dva přítlačné šroubky, což je na tato místa neobvyklý prvek. Jde o šroubky, které drží na místě jednoduchou šachtu se dvěma 3,5" pozicemi, takže o tom až později.