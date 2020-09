Microsoft zváží nákup ještě dalších herních studií, jaká už má?

Záměr xboxové divize firmy Microsoft je už pár let zřejmý, chce výrazně navýšit svou základnu herních studií, a to především v souboji s platformou Sony PlayStation. V tom mu má pomoci i relativně nové spojenectví a propojení s platformou Windows PC, takže se nám tu rýsuje pro Sony velice silný soupeř. Zvláště pak nové skalpy v podobě studií Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog a Roundhouse Studios jsou velice cenné.

Není divu, že do služby Xbox Game Pass bude od začátku příštího měsíce přidán titul Doom Eternal právě od ZeniMax/id Software. Pro Xbox Game Pass ve verzi pro PC ale bude platit dosud neuvedené pozdější datum.

Díky studiím Zenimaxu a především díky Bethesdě bude Microsoft moci dále rozvíjet řady Dishonored, Wolfenstein, The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Prey a další. Jaké jiné hry ale vzniknou či vznikají pod jeho taktovkou, respektive jaké další zkušené herní vývojáře má v zásobě?

Pro příznivce RPG tu máme především inXile Entertainment a Obsidian Entertainment, vysoce ceněná studia, bez nichž by si zvláště milovníci klasických RPG mohli v moderní době zoufat. Přišli by třeba o sérii Wasteland, titul Fallout: New Vegas a na něj duševně navazující The Outer Worlds, Pillars of Eternity, Tyranny a jiné. Nově tu pak máme od inXile The Bard’s Tale IV: Barrow’s Deep a také Wasteland 3.

343 Industries zase mají na starosti sérii Halo, z níž se čeká především na Halo Infinite, takže toto studio má své práce dost. To samé platí i pro The Coalition a sérii Gears of War (Gears) a pak tu jsou Mojang Studios a vývoj herní franšízy Minecraft a Ninja Theory zase pracují na akčním Hellblade II, exkluzivitě pro Xbox, a dále mají v pořadí projekt Mara, o němž se zatím neví nic, jen že to bude neobvyklá hra vzbuzující "duševní teror".





Vývoj závodních her Forza Horizon mají na starosti v Playground Games, ovšem jejich další hra bude Fable, čili reboot dobře známého akčního RPG. Forzu Horizon ale na sebe mohou vzít Turn 10 Studios rozvíjející sérii Forza Motorsport.

Velkou záhadou je pak studio The Initiative, které bylo zřízeno teprve v roce 2018, takže za sebou nemá žádnou herní historii, ale jeho nástup by to měl vynahradit. Chystá si totiž první AAAA hru z dílen Microsoftu.

Nakonec můžeme zmínit Undead Labs, vyvíjející nově State od Decay 3, čili další z kdovíproč oblíbených her na střílení zombíků a skomírající žánr strategií se bude snažit udržet při životě World's Edge s novými Age of Empires IV. Čekání si pak můžeme ukrátit definitivní edicí Age of Empires II.



Další studia si Microsoft ještě chystá přidat do svého portfolia, jak potvrdil v rozhovoru CEO Satya Nadella , který hodlá tímto způsobem zajistit růst herní platformy Xbox.

