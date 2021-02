QNAP TS-h973AX: Ryzen, pět disků, čtyři SSD a QuTS hero

QNAP TS-h973AX tak rozhodně není určen pro běžnou domácnost na prosté zálohování a provoz v podobě multimediální stanice. Jde o větší model pro celkem 9 disků či SSD, který na multimédia ani moc nemyslí, respektive není vybaven HDMI či jiným obrazovým portem. Jde o NAS určený především pro podniky a jejich kanceláře, jimž dokáže poskytnout vysokou datovou propustnost s využitím svých 3 ethernetových rozhraní.

- klikněte pro zvětšení -

K dispozici máme dvě verze QNAP TS-h973AX, které se liší pouze tím, kolik mají nainstalováno paměti. My jsme měli k dispozici model s 8 GB RAM, a to v podobě jednoho modulu. V případě potřeby si tak můžeme dokoupit další 8GB SO-DIMM DDR4, respektive to můžeme zkusit, neboť výrobce ve specifikacích uvádí , že moduly musí být identické, neboť pak se bude NAS snažit zapojit je dvoukanálově. Čili dle těchto informací by bylo lepší si pořídit spíše dva 8GB moduly v jedné sadě.