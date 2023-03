Redfall: příběhový trailer na připravované FPS s upíry od Bethesdy

Redfall bude možné hrát jako singleplayer nebo multiplayer v kooperaci až se 3 dalšími hráči (celkem tedy v týmu až ve 4 lidech) a půjde o otevřený svět (open world).

Osobně mě zatím moc nezaujal kvůli způsobu zpracování upíří tématiky, na druhou stranu nelze upřít snahu o to se opět odlišit a přijít s něčím novým v rámci žánru, což je už pro hry od těchto vývojářů typické.

Bethesda má už coby vydavatel pod sebou tolik úspěšných her nebo přímo herních sérií, že ať už by některé její studio pracovalo na čemkoli, bylo by to středem pozornosti. To samé se týká i připravované kooperativní FPS s upíry od Arkane Studios (konkrétně), které je už dobře známé svými předchozími úspěchy v podobě Dishonored & Dishonored 2 nebo Prey.