Redmi ukázalo 300W nabíjení telefonu, za 5 minut plně nabito

Redmi je ale tento limit málo a pokusila se dosáhnout dokonce 300W nabíjení telefonu. Ukázala to na modifikovaném telefonu Redmi Note 12 Discovery Edition, který má normálně 4300mAh akumulátor. V tomto případě byla použita jiná 4100mAh baterie a speciální nabíječka (Dual GaN) s 50 technologiemi pro zajištění bezpečnosti. Je to jen pár dní, co společnost realme představila nový telefon GT Neo 5 . Ten byl zajímavý především tím, že vytáhl maximum dnešního standardu USB-C, který může podporovat max. 240W nabíjení. Značceje ale tento limit málo a pokusila se dosáhnout dokonce. Ukázala to na modifikovaném telefonu Redmi Note 12 Discovery Edition, který má normálně 4300mAh akumulátor. V tomto případě byla použita jiná 4100mAh baterie a speciální nabíječka (Dual GaN) s 50 technologiemi pro zajištění bezpečnosti.





Za 2 minuty a 13 sekund byl akumulátor nabit na 50 % a po 4 minutách a 58 sekundách bylo dosaženo plného nabití na 100 % (nejen na displeji, ale i dle měřícího přístroje). Faktem je, že až 300 W dosaženo nebylo, ale i lehce přes 290 W je doslova šílený nabíjecí výkon. Abychom si to dali do kontextu, je to taková hodnota, že kdybyste tím nabíjeli elektromobil, za 8 hodin byste nabili zhruba 2,4 kWh, což by takovému běžnému autu (se spotřebou 17kWh/100) stačilo na cca 14 km jízdy. Za 24 hodin by to bylo 42 km, za jeden rok, tedy 365 dní, bychom (bez započítán ztrát) hovořili o energii na ujetí více než 15 tisíc km. Tedy více, než kolik za rok najede běžný Evropan.



Není jasné, zda se v blízké době objeví telefon, který by takové nabíjení podporoval. Přece jen tu je hned několik překážek. 300W nabíjení není v USB standardu, ten končí na 240 W. Fungovat by to pak mohlo při současném splnění kombinace speciální nabíječky, speciálního USB kabelu a speciálního telefonu (jako prozatím nestandardizované řešení se nedá předpokládat dostupnost nějakých alternativních nabíječek a kabelů, se kterými by to mohlo být kompatibilní).