Redmi začíná nabízet monitory. První model je levný a stylový

Xiaomi vytvořilo Redmi jako sérii cenově dostupných smartphonů, ale vloni se z něj stala samostatná značka. Spolu s tím začalo i rozšiřování nabídky třeba o wearebles, televizory, Wi-Fi routery a tento týden také o monitory. První novinkou v této kategorii se stal Redmi Display 1A, který cílí hlavně na šetřivé zákazníky. Čínskému výrobci se totiž tradičně podařilo dosáhnout velmi atraktivní ceny a parametrů. Vychází přitom z již prodávaného modelu Xiaomi Mi Display 1A , i když cena se v tomto případě dostala ještě níž. Redmi Display 1A bude na domácím trhu k dostání za 499 juanů, v přepočtu 1 700 Kč bez DPH. K dostání je na crowdfundingové platformě Youpin a o mezinárodní dostupnosti zatím nepadlo ani slovo. Nutno ovšem připomenout, že by výsledná ceny byla o něco vyšší a téměř jistě by překročila hranice dvou tisíc korun.

Monitor používá LCD panel o úhlopříčce 23,8 palce, poměru stran 16:9 a rozlišení 1920 x 1080 pixelů, tedy Full HD. Hned na první pohled si lze všimnout velmi tenkých rámečků po třech stranách, které v této cenové kategorii nejsou samozřejmostí. Výjimkou je pouze spodní okraj, který je o něco tlustší než zbylé tři. Monitor překvapí i pohledem zboku, neboť tloušťku se podařilo snížit až na 7,3 mm. Obrazovka je připevněna na tenké noze a umožňuje několik nastavění úhlu pro komfortnější práci. Výrobce použil technologii IPS, která přispěla mimo jiné k širším pozorovacím úhlům až 178 stupňů.

Kromě toho se monitor chlubí schopností zobrazit 16,7 milionu barev, jasem až 250 cd/m², kontrastním poměrem 1000:1, obnovovací frekvencí 60 Hz nebo odezvou 6 ms (ze šedé na šedou). K dispozici je certifikace od TÜV Rheinland, která potvrzuje nízké množství vyzařovaného modrého světla, proto by měl být monitor vhodný pro každodenní použití. Co se týče možností použití, Redmi svou novinku prezentuje jako univerzální monitor vhodný pro zábavu i pro práci. Nabídka portů je poměrně chudá, ale to je daň za nízkou cenu. K dispozici je pouze HDMI a VGA, třetí konektor potom slouží k napájení. Vzhledem k tenkým rámečkům výrobce uvádí, že monitory jsou vhodné pro zapojení vedle sebe. neboť je tím minimalizována mezera mezi obrazovkami.

Redmi by mohlo svou nabídku monitorů brzy dále rozšířit. Nedávno uniklý seznam ukazuje, že v budoucnu by měl být představen ještě 27" univerzální model a také dvojice herních monitorů. Data představení ovšem zatím nemáme k dispozici.

