Regulátoři váhají nad akvizicí Armu, NVIDIA může přijít o 1,25 mld. dolarů

V tuto dobu bychom nedávali NVIDII velké šance na to, že jí bude umožněna akvizice firmy Arm, což by byl obchod desetiletí, který by mohl na ještě delší dobu značně ovlivnit dlouhou řadu společností po celém světě a NVIDIA by díky němu dostala do rukou svou vlastní procesorovou architekturu. Obavy regulátorů v USA Velké Británii a potažmo i Číně pramení právě z toho, jak by NVIDIA mohla ovlivnit konkurenceschopnost jiných firem a vypadá to, že názory jsou zatím spíše odmítavé. Podobně se vyjádřil i spoluzakladatel samotné firmy Arm , dle nějž by NVIDIA jistě zneužila svou novou pozici, ale na druhou stranu přišla i nečekaná podpora firem Broadcom, MediaTek a Marvell Technology Group , které samy architekturu ARM využívají.