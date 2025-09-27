Aktuality  |  Články  |  Recenze
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Čínská společnost BYD překvapila svým úložištěm BESS, které je schopno v jedné jednotce uložit stěží uvěřitelných 14,5 MWh. Standard je totiž sotva poloviční.
Nároky na ukládání elektrické energie stoupají a s rozšiřováním obnovitelných zdrojů energie a elektromobility je potřeba toto ukládání hodně řešit. Často se tak používají velké kontejnery plné akumulátorů. Velkou úlohu mohou v případě elektromobility hrát např. u rychlonabíječek nebo u větších parkovišť s velkým počtem nabíjecích stojanů. Taková baterie totiž může zásadně řešit nároky na elektrickou síť a z problému se může stát dokonce jeho řešením.
 
Jenže na druhou stranu asi nechceme, aby u každé takové aplikace bylo v okolí několik kontejnerů s akumulátory. Společnost BYD to řeší novým kontejnerem Haohan, který je schopen pojmout 14,5 MWh energie, což je zhruba dvojnásobek toho, co je při této velikosti běžné (tam jde o cca 6-7 MWh). Pokud bychom se pak bavili o standardním 6metrovém kontejneru, tak tady řešení BYDu nabídne 10 MWh, zatímco dnes je to obvykle někde okolo 5 MWh. Pro zajímavost, 7,3-8,8metrové Megapacky 2 Tesly mají jen pouhých 3,9 MWh a nová verze Megapack 3 představená před pár týdny se dostala na 5 MWh.
 
To znamená, že při stejném objemu má dvojnásobně lepší vyrovnávací a ukládací potenciál (10 MWh by stačilo plně nabít 100 EV se 100kWh baterií). Podle BYDu dosahuje energetické hustoty 233 kWh na m3 a pokud by se mělo vytvořit např. 1GWh úložiště, bylo by potřeba polovina kontejnerů než dnes, využilo by se o třetinu méně plochy a počet článků by se snížil o 76 %. Využívají se tu totiž jeho blade akumulátory se zvýšenou kapacitou 2710 Ah a systémově je dosahuje objemového využití přes 50 %, pro takovou aplikaci nejvyššího na světě. Vykazuje odolnost IP66, dále by mělo být nové řešení spolehlivější s o 70 % redukovanými poruchami a stejně tak sníženými náklady na provoz a údržbu, samotné články by měly vydržet 10 tisíc cyklů. Pro zajímavost, v srpnu společnost BYD instalovala BESS úložiště s celkovými 23,175 GWh (od začátku roku jde o 180,05 GWh). 
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

