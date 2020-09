Relativty VR: postavte si headset pro Steam VR za 200 dolarů

, kteří headset pro sebe vyvinuli prostě kvůli tomu, že si nemohli dovolit komerční produkty. Začali s tím přitom už ve svých 15 letech a nyní dávají k dispozici své know-how , díky němuž si můžeme postavit moderní VR zařízení za cca 200 dolarů. Gabriel Combe Takový VR headset si sice může postavit každý, ovšem samozřejmě ne každý to zvládne, neboť i přes návod a předpřipravený hardware to bude vyžadovat zručnost a zdatnost. Nicméně tu nejtěžší práci za nás už udělal Max Coutte a jeho kamarád

A to nevypadá tak špatně, však VR headsety s podporou SteamVR a 2K 120FPS displeji za 200 dolarů zpravidla neseženeme a pocit spokojenosti z vytvoření vlastního funkčního hardwaru se za peníze koupit nedá už vůbec.

Co budeme k tomu potřebovat? Krom hardwarových střev, která si prostě objednáme a necháme dovézt, už to bude pouze páječka a vedle ní příslušné pouzdro pro to všechno, což už bude nejlépe záležitost 3D tisku. Potřebnou 3D tiskárnu ale zdaleka nemá každý, takže bude třeba využít služeb známých, zakázkového 3D tisku anebo si náhlavní nástavec vyrobíme prostě jinak.

Headset je řízen pomocí procesoru Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 a využívá IMU (Inertial Measurement Unit) MPU-6050. Potřebný firmware je stejně jako hardware šířen coby open source a může být provozován na jakémkoliv procesoru, který podporuje ArduinoCore. Výchozí displeje přitom také můžeme vyměnit za jiné, které nám budou více vyhovovat a pak už budeme pochopitelně potřebovat PC se Steamem, neboť zařízení pracuje s platformou OpenVR od Valve.

Zdá se, že v této době je jedinou opravdovou nevýhodou pouze to, že Relativty podporuje jen sledování směru pohledu ve 3D prostoru, ale už ne pozice. Čili ve hře se budeme moci rozhlížet, ale zařízení nebude reflektovat pohyb hlavy v prostoru, což nám ale třeba v simulátorech nemusí vadit, i když sledování pohybu přidává na věrohodnosti. Tvůrci ale už pracují na 3D sledování pohybu pomocí AI, k čemuž by nám už stačila prostá webkamera.



