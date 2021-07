Resident Evil Village dostal záplatu, odstraňuje sekání způsobené DRM?

Aktualizace: Capcom přece jen nestrkal hlavu do písku a nyní na twitterovém účtu herní řady Resident Evil hlásí, že je k dispozici update na verzi 1.03. Ta má jednak upravenou implementaci DRM technologií a vedle toho také nově podporuje FidelityFX Super Resolution (FSR). Čili hráčům a zvláště těm s moderními Radeony by už Resident Evil Village měl běžet mnohem lépe a bez sekání, což už někteří potvrzují, ale objevují se i ohlasy, že se hra stále seká. Dále zpráva pokračuje v původním znění:

Nyní herní server Eurogamer potvrzuje to, co bylo zřejmé, čili právě implementace Denuva a V3 způsobuje náhlé poklesy snímkovací frekvence této hry, a opravdu tak platí, že lepší herní zážitek mají ti, kteří si hru jednoduše stáhnou v cracknuté verzi, než aby si ji kupovali. A to je samozřejmě špatně, čili nyní se čeká na to, co s tím provede samotný Capcom.