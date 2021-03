Resident Evil Village ukazuje své hardwarové nároky pro RT i bez

Resident Evil Village se tak už pomalu chystá na trh a dostal datum oficiálního vypuštění dne 7. května. K dispozici bude na Windows PC, starých i nových konzolích PS a Xbox a také na Stadii.

PC verze bude mít ještě rozumné hardwarové požadavky, i když pochopitelně záleží na tom, co si slibujeme. Dokonce se zde dozvíme i to, co si vývojáři představují pod minimálními a doporučenými specifikacemi z hlediska výsledného rozlišení, FPS a kvality.

V případě minimálních specifikací tu máme procesor úrovně Core i5-7500 či Ryzen 3 1200, čili starší CPU se čtyřmi jádry zcela postačí a k němu pak 8 GB RAM. Pak to bude chtít GTX 1050 Ti, RX 560 či podobně výkonnou grafiku se 4 GB paměti a pak si zahrajeme při 1080p/60FPS, ale na nízké kvalitě, což je vzhledem k požadavkům pochopitelné.

Pokud budeme žádat vyšší kvalitu při stejném rozlišení a FPS, budeme potřebovat už výkonnější procesor, 16 GB paměti a grafiku GTX 1070, RX 5700 či stejně výkonnou. Pro 4K či jiné vyšší rozlišení bez ray tracingu tu doporučená sestava není.

Je tu ale pro ray tracing a 4K při 45, nebo 60 FPS, což je podmíněno pochopitelně výkonem grafické karty. Výsledných 45 FPS nám zajistí RTX 2070, RTX 6700 XT či RX 6800 a v 60 FPS si zahrajeme na RTX 3070 či RX 6900 XT. Je ale otázka, jak do toho zapadá DLSS na grafikách NVIDIA, pro niž AMD zatím nemá k dispozici odpověď, která by snad měla dorazit letos.

Společnost Capcom také prozradila, že multiplayerová verze této hry známá jako Re:Verse vstoupí do betatestovací fáze 7. dubna, což potrvá tři dny a zájemci se mohou zapojit s využitím konzolí PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X či PC (Steam). Od 5. dubna budou moci stahovat data, aby pak s tím neztráceli čas.

Google zase na Stadii spouští svou akci , díky níž můžeme ke hře za 60 či 70 dolarů (standardní a deluxe edice) získat Stadia Premiere Edition zdarma, čili startovní balíček s ovladačem, Chromecast Ultra a měsíčním předplatným, který obvykle přijde na 100 dolarů. A k tomu ještě navíc získáme kopii hry Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition (dostupná od 1. dubna).





