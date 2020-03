Respirátor CIIRC RP95 od ČVUT vyrobený 3D tiskem získal EN 140:1999

Koronavir SARS-CoV-2 dělá po celém světě pořádnou paseku a u nás se především řeší dostupnost ochranných prostředků. Lidé si sami šijí více či méně účinné roušky, velkým tématem jsou i respirátory pro bezpečnostní složky nebo lékaře. Na ČVUT přiložili ruku k dílu a vytvořili respirátor (ochrannou polomasku) CIIRC RP95-3D, který lze vytisknout pomocí 3D tiskárny. Pochopitelně ale není vhodné toto udělat na vlastní domácí tiskárně, neboť ty pracují obvykle s technologií FDM, která nedokáže zajistit potřebnou těsnost (hrozí propouštění vzduchu bez filtrace). Tento respirátor se tak dá tisknout jen na modelech využívajících technologii MJF. I proto tvůrci nedají soubory k tisku každému. Zájemce musí prokázat, že má potřebnou dostatečně kvalitní technologii 3D tisku. Předpokládá se, že data k tisku začnou být nabízena za 2-3 týdny. Je potřeba ještě řádně vyzkoušet prototypovou výrobu, první masky z dílen univerzity by ale mohly být k dispozici snad už do týdne.



Konkrétně se doporučují tiskárny HP Multijet Fusion 540 , 4200 a 5200, tiskne se z materiálu PA-12. Uvažuje se o výrobě i pomocí vstřikolisu (vstřikování plastů). Maska už stihla získat certifikaci ČSN EN 140:1999 jako ochranná polomaska vysoké třídy FFP3 s vyměnitelnými filtry. Problémem však je, že v ČR je jen 7 tiskáren HP MultiJet Fusion. Jedna taková by dle prvních odhadů mohla zvládnout za den vytisknout asi 50-70 kusů respirátorů, takže kdyby se náhodou podařilo získat k dispozici úplně všechny, dalo by se vyrobit asi 350-500 polomasek denně. A to je málo. Proto se zkouší vývoj metody pomocí vstřikování plastů, která by mohla umožnit vyrábět stovky kusů za hodinu, tedy řádově větší množství.



