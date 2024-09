"Revoluční" české baterie HE3DA moc nevydělávají, ztráta 15krát převyšuje příjmy

Koncem roku 2017 se objevila zpráva, že se pod značkou HE3DA začnou vyrábět vylepšené lithiové akumulátory, které měly přinést do značné míry revoluční vlastnosti. Měly být výrazně levnější a mnohem bezpečnější, cílem byly až těžko uvěřitelné hustoty a další překvapivé parametry. Důležitým prvkem baterií je nano-keramický separátor, který stojí za zvýšenou bezpečností zejména při vysokých teplotách. Akumulátory mají také udávanou životnost na 5000 cyklů, což je lehce nad úrovní většiny Li-Ion LFP. Nicméně produktové listy nabízených akumulátorů dosud žádné extrémně dobré hodnoty v dalších ohledech neukázaly (nemluvě o tom, že ani ceny nejsou řádově nižší) a jde o evoluci, nikoli však revoluci. Navíc zejména čínské firmy v posledních letech nasadily ve vývoji baterií takové tempo, že tyto české akumulátory se stávají zastaralejšími ještě dřív, než se pořádně rozjede jejich výroba.



Bohužel prozatím nejde ani financemi o nikterak úspěšný podnik. Továrna v Horní Suché byla zprovozněna podstatně později, než se plánovalo, a výroba ani zdaleka nedosahuje plánovaných hodnot. V účetní závěrce z minulého roku, kterou firma odevzdala kvůli dani z příjmů, navíc vidíme dost alarmující hodnoty. Jasně, jde pořád ještě o startup, kde se očekávají nadměrné výdaje pro rozjezd a současně ještě nenaběhlé příjmy, ale na to, že firma už měla roky vyrábět akumulátory, nejsou dosažená čísla vůbec pěkná.

Tržby za rok 2023 z prodeje výrobků a služeb dosáhly pouhých 7,94 mil. Kč (to rozhodně neodpovídá plánované kapacitě 200 MWh ročně v prvotní fázi projektu, podle firmy to byly jednotky MWh). Např. na mzdy 43 zaměstnanců padlo 20,6 mil. Kč a celkové hospodaření firmy skončilo obrovskou ztrátou 119,6 mil. Kč. Letos by se měla výroba navýšit na řád desítek MWh. Tak uvidíme, zda se to povede.