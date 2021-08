Řidič zahynul po nehodě ve voze s aktivním řízením Navigation On Pilot

Máme zde nejspíše další případ úmrtí na silnici, při kterém byla aktivní funkce částečného autonomního řízení (pokročilý jízdní asistent 2. úrovně). Poslední případ nastal v Číně a obětí je 31letý Lin Wenqin, zakladatel řetězce restaurací Meiyihao, který má po Číně více než 500 poboček. Zahynul při nehodě ve svém elektromobilu NIO ES8, které je velkým SUV. V okamžiku nehody byla aktivní funkce částečně autonomního řízení automobilu NOP (Navigation On Pilot), nicméně další údaje nehody z 12. srpna ještě neznáme.



Prozatím tak nevíme, zda bylo toto řízení příčinou nehody, nebo nedokázalo zabránit nehodě, kterou by neodvrátil ani člověk, zda řidič dával pozor a podobně. To se (možná) dozvíme až z výsledků vyšetřování, kde se rojí spekulace, že NIO modifikovalo nebo smazalo záznamy z nehody. Tato nařčení společnost odmítla. Z fotografií z nehody , která koluje sociálními sítěmi, vidíme, že se elektromobil po nehodě nevznítil, nicméně vůz vypadá být opravdu hodně zdemolován a situace jistě roznítí diskuzi na téma bezpečnosti čínských vozů z pohledu jejich tuhosti a pasivní bezpečnosti obecně (a v zásadě i té aktivní).

NIO nicméně z crash testů obvykle vychází dobře a získalo také evropskou homologaci. Už v září by se mělo začít prodávat v Norsku a brzy také v Německu. Mnohými je NIO označováno za čínskou Teslu a na rozdíl od firmy Elona Muska se jí podařilo velmi úspěšně rozběhnout systém výměny baterií (Battery-as-a-Service - BaaS) a jejich pronájem místo přímé koupě, díky čemuž mohou být vozy mnohem levnější. Mohlo by jít navíc o první společnost, která by mohla uvést na trh solid-state akumulátory. Ty byly ohlášeny na konec roku 2022 v novém sedanu ET7 . Ačkoli se dá předpokládat nějaké to zdržení, přeci jen je NIO firmou, která už má své produkty roky reálně na trhu, takže pravděpodobnost, že se takové články objeví, se už přeci jen nepotácí kolem nuly jako u mnoha jiných startupů.