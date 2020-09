Říjnová aktualizace Windows 10 verze 20H2 se blíží. Jaké přinese novinky?

Zatímco řada uživatelů Windows 10 ještě nestihla instalovat May 2020 Update , na dveře klepe další větší aktualizace tohoto operačního systému. Microsoft pokračuje podle stejného plánu jako v minulých letech a přidává ještě podzimní aktualizaci – October 2020 Update. Samotná verze Windows 10 ponese označení 20H2. To znamená, že Microsoft konečně přistoupil ke změně značení, které mohlo být často matoucí. Třeba letošní verze vydaná na jaře byla označena jako 2004, protože byla plánována na duben (-04) roku 2020 (20-). Na první pohled tedy může působit dojmem, že se jedná o verzi z roku 2004. Podle stejného vzoru by plánovaná podzimní verze byla pojmenována 2010. Místo toho ovšem ponese označení 20H2, protože vyšla ve druhé polovině (-H2) roku 2020 (20-).

Letošní jarní aktualizace byla na novinky poměrně chudá. Pokud čekáte, že se vývojáři budou snažit podzimní aktualizací tyto resty napravit, budete nejspíš zklamáni. October 2020 Update totiž přinese ještě menší počet viditelných novinek. Pokud tedy na vašem počítače již běží verze 2004, bude pro vás stažení a instalace dalšího updatu otázkou pár minut. V případě přechodu ze starší verze to samozřejmě bude trvat déle, někdy až desítky minut. Aktualizace na verzi 20H2 bude pouze volitelná, takže její stažení bude nutné potvrdit ve Windows Update. Uživatelé Windows 10 Enterprise získají verzi 20H2 s prodlouženou podporu na 30 měsíců místo běžných 18 měsíců.

A jak je to tedy s těmi novinkami? Windows 10 verze 20H2 přijde pouze s novým prohlížečem Edge založeným na jádru Chromium. To znamená, že po přechodu na tuto verzi systému by měly z počítače zmizet všechny pozůstatky původního prohlížeče Edge. Očekávaný drobný redesign čeká nabídku Start, jejíž pozadí bude částečně průhledné i pod dlaždicemi. Zároveň zmizí dlaždice za ikonami aplikací, které tak budou mít větší možnost vyniknout. Microsoft slíbil „čistší a lépe přizpůsobené prostředí“ po prvním spuštění systému, které se bude týkat pouze založení nového uživatelského účtu. Drobnější změny potkají notifikace. Každá z nich bude obsahovat logo aplikace, ze které pochází, a také křížek v pravém horním rohu pro rychlé odmítnutí.

Microsoft v této verzi Windows pokračuje v úpravě Nastavení, které by tak jednou mělo zcela nahradit Ovládací panely. Nastavení získalo několik dalších možností dříve přístupných pouze přes Ovládací panely a tlačítko pro zkopírování informací v částech Specifikace zařízení a Windows, které umožní např. snadné sdílení s technickou podporou. V sekci Systém – Multitasking lze nastavit, zda se při přepínání oken pomocí zkratky Alt + Tab zobrazí jednotlivé karty prohlížeče. Pokud ano, můžete si vybrat zobrazení pouze tří nebo pěti naposledy navštívených karet. V Nastavení také konečně najdete tlačítko pro změnu obnovovací frekvence, takže již nebude potřeba nástroj třetí strany.

Na hybridních zařízeních se systém již nebude ptát po odpojení klávesnice, zda chcete přepnout na režim upřednostňující dotykové ovládání. Místo toho dojde k této změně automaticky (lze vypnout v nastavení).

