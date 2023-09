Riot získal v Texasu 31,7 mil. USD za omezení těžby Bitcoinu ve vlně veder

Před několika dny se vynořila zpráva, že společnost Riot Platforms, která se věnuje těžbě kryptoměny Bitcoin, v srpnu ve vlně veder omezila těžbu, díky čemuž měla od státu Texas získat náhrady ve výši 31,7 mil. USD. Společnost nicméně vydala vlastní stanovisko, kde říká, že to není tak jednoduché, jak to bylo prezentováno. Tuto částku firma sice v různých formách skutečně získala, ale rozhodně nelze říci, že ji v této plné výši dostala od státu, resp. z jeho programu ERCOT (Electric Reliability Council of Texas). Jak to tedy bylo?



Menší část, 7,4 mil. USD, dostal Riot za omezení těžby Bitcoinu díky programu ERCOT, kde firma svolí energetickému regulátorovi omezovat ji dodávaný příkon výměnou za poplatek. Soustava elektrické sítě tak může řídit spotřebu svých zákazníků, aby zajistila vyrovnanější odběr, a ti za nespotřebovanou energii, kterou neměli kvůli tomuto řízení odběru k dispozici (ale běžně by ji dostat mohli), dostanou kompenzaci. Podobným způsobem ale fungují i jiné typy firem, které omezují svou spotřebu v případě potřeby výměnou za kredity. Časté je to např. u oceláren, plynárenských a rafinérských společnosti.

Zbývajících 24,2 mil USD ale takto firma nedostala. Šlo o energii, kterou si Riot už předobjednal a zaplatil dodavateli TXU. Riot se ji ale rozhodl nevyužít, takže omezil těžbu a již zakoupenou energii prodal zpět. Tu tak místo Riotu mohli využít jiní zákazníci k jiným účelům. Toto těžařské společnosti občas dělají, zejména pokud je pro ně výhodnější energii prodat za vyšší částku, než jakou by se stejným množstvím energie dostaly za vytěžení kryptoměny.