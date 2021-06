RISC-V se rozšiřuje mezi servery, hodlá Intel koupit SiFive, aby odrazil ARM?

Otevřená architektura RISC-V je vyvíjena a spravována organizací RISC-V International, která se hodlá pustit do jejího rozšíření mezi servery a superpočítače, přičemž myslí také na umělou inteligenci. To se tak týká celé ISA (instruction set architecture) RISC-V, která byla představena teprve v roce 2016 a co se týče praktických implementací, začala velice skromně v podobě různých mikrokontrolerů nebo jednoduchých a slabých SoC.

Poté si ale RISC-V začali více všímat i vývojáři, kteří mají zájem na vytvoření mnohem výkonnějších čipů a mezi ně patří konkrétně i známý Jim Keller a jeho Tenstorrent , ale nejčastěji zmiňujeme společnost SiFive . Právě i na tyto snahy nyní reaguje organizace RISC-V International, která chce přijít s příslušným hardwarovým a softwarovým ekosystémem, který pozvedne tuto architekturu na novou úroveň.

superpočítač Summit od IBM



To znamená vývoj RISC-V SIG-HPC, na čemž aktivně pracuje zatím 10 z celkem 141 členů, kteří mají za úkol vyvinout příslušné instrukce a rozšíření, což je nezbytný předpoklad k tomu, aby z RISC-V vůbec mohl na daném poli vzniknout soupeř pro ARM či snad dokonce samotnou x86.

Nyní je ale RISC-V International teprve na začátku svých HPC snah. Začíná softwarem, a to nejdříve nalezením takových open source aplikací, benchmarků, knihoven a jiného softwaru, který lze již nyní pro RISC-V a HPC použít. Na tomto základu chce stavět a někdy později také přijít s detailní roadmapou vývoje. Prozatím tu jsou aplikace jako GROMACS, Quantum ESPRESSO a CP2K, knihovny FFT, BLAS nebo GCC a LLVM či benchmarky HPL a HPCG.

Na to můžeme navázat zprávou o údajné nabídce Intelu , který tak dle nezaručených informací měl už učinit nabídku. Ta představuje sumu 2,1 miliardy dolarů za výše zmíněnou firmu SiFive, která by mohla pomoci Intelu lépe odrážet útoky konkurentů spoléhajících na architekturu ARM.

Dobře ovšem víme, že Intel už dříve do SiFive investoval, čili obě firmy mají k sobě blízko, ostatně Intel vyjádřil zájem o RISC-V i proto, aby byl schopen v rámci Intel Foundry vyrábět pro své případné zákazníky čipy založené na této architektuře. Se SiFive by získal firmu navrhující RISC-V čipy, se kterou by si jistě věděl rady, nicméně rozhovory jsou zatím prý ve velice rané fázi a nelze zatím mluvit o jisté dohodě.

Otázka je, k čemu konkrétnímu by Intel mohl SiFive potřebovat. Nebyla by to první architektura krom x86, s níž by se snažil sžít a my můžeme v této době skutečně uvažovat o všem možném od úsporných čipů pro IoT až pro výkonné HPC/AI akcelerátory či snad i hybridy s x86. Je ale zřejmé, že RISC-V by Intelu dala do rukou zbraň především proti ARMu.



